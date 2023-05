Acusan a una profesora de "adoctrinamiento" por ponerle a los alumnos 'Mundo extraño' de Disney

En 2022 Florida fue escenario de una de las crisis de imagen más intensas que nunca haya atravesado The Walt Disney Company. Al tiempo que el gobernador republicano (y posible candidato a las elecciones presidenciales) Roy De Santis impulsaba el proyecto de ley popularmente apodado ‘Don’t Say Gay’, trascendía que la directiva de Bob Chapek hacía copiosas donaciones a De Santis y otros políticos de su cuerda.

Puesto que la ley ‘Don’t Say Gay’ buscaba eliminar de las escuelas cualquier temario mínimamente asociado al colectivo LGTBIQ+ (y frenaba la protección de profesores o alumnos miembros del colectivo), la actitud de Disney fue criticada, y meses después de que Chapek anunciara que pararían las donaciones este fue destituido por Bob Iger, su antiguo sucesor. El caso es que la ley ‘Don’t Say Gay’ fue finalmente aprobada, y es lo que explica la tesitura de una profesora de Florida.

Según Deadline, esta profesora está siendo ahora mismo investigada por haber puesto en clase a sus alumnos de quinto curso (esto es, entre 10 y 11 años) precisamente una película de Disney, Mundo extraño. Este film se estrenó el año pasado y fue polémico por contar con un personaje, Ethan, que era abiertamente gay: dicha polémica no alcanzó los extremos del beso de Lightyear debido a que la película tuvo un desempeño muy decepcionante en taquilla: uno de los peores de la historia de Disney.

El caso es que la profesora no eligió Mundo extraño por la representación LGTBIQ+, sino porque “estaba relacionada con el temario”. Así lo ha explicado la misma Jenna Barbee en un reciente vídeo de TikTok. Barbee estaba enseñando “ciencias de la Tierra, ecosistemas y cómo interactúan humanos y animales”. “Y esta película es perfecta para explicarlo”, asegura la profesora. “Qué mejor manera de mostrarlo todo que con lecciones enormes sobre salvar las diferencias, ser amable, comunicarse y perseguir tus sueños, mucho de eso también presente en el temario”.

Con Dios hemos topado

A principios de curso la profesora pidió una autorización firmada a los padres de cada alumno para que le permitieran poner películas PG en clase, independientemente de la temática y sin obligación de consultárselo a nadie. Pero Barbee puso Mundo extraño después de hacer un examen con varias clases, por lo que estaban presentes alumnos de otras aulas. Incluyendo a la hija de Shannon Rodríguez, miembro del consejo del distrito escolar, que decidió denunciar a la profesora.

Según Rodríguez dio la voz de alarma empezó una investigación el departamento por supuesto “adoctrinamiento”. Barbee se escuda en que la trama LGTBIQ+ de Mundo extraño es sumamente anecdótica, y que de hecho los únicos besos que se dan en la película son entre heterosexuales. Algo que no convence a Rodríguez, quien ya ha declarado que “no es trabajo de un profesor imponer sus creencias a un niño: religiosas, de orientación sexual, identidad de género o cualquiera”. “Como líder de esta comunidad no voy a quedarme de brazos cruzados ni a permitir que esta minoría se infiltre en nuestras escuelas. Dios me puso aquí”.

La religiosidad de Rodríguez no ha permitido que se dé cuenta de la contradicción, pero Barbee lo ha hecho notar en su vídeo. “Un miembro del consejo, que se supone que debería ser imparcial, puede presentarse al público diciendo que es cristiana y Dios la puso en el consejo, pero que yo ponga una película de Disney es adoctrinamiento”. Barbee insiste en que ninguno de los alumnos le dio la menor importancia, y que ha sido la denuncia lo que lo ha convertido en un problema.

Añade, además, que lo que sí va a ser perturbador es el proceso que los alumnos tienen por delante. La investigación impele a que los niños y niñas sean “sacados de clase e interrogados uno a uno”. “Y ni siquiera necesitan una autorización firmada de los padres para eso”, lamenta.

