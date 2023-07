Pixar canta en español: estas son las mejores versiones que hemos escuchado en nuestro idioma

Los estudios de animación de los que salió Buscando a Nemo y Up regresan a España con Elemental, la historia de amor entre una gota de agua y una ascua de fuego que podremos ver a partir del próximo 14 de julio.

Su paso por Estados Unidos ha dibujado una mueca de amargura en el futuro de Pixar: por el momento, es la segunda película menos rentable que han producido, tras Onward, marcando así una trayectoria decreciente que contrasta con la gloria de los primeros días, cuando títulos como Toy Story o Los increíbles doblegaban a la todopoderosa Disney.

En Elemental, tendremos la ocasión de escuchar una voz familiar, la de Pablo Alborán, a quien se ha encomendado la tarea de componer y cantar la adaptación española de Steal the show, que en la versión en inglés interpreta Lauv, artista californiano conocido por sus colaboraciones con DJ Snake.

Somos nosotros, la canción del malagueño para Elemental, se añade al legado musical en español que Pixar ha construido a lo largo de sus treinta y siete años de vida. Veamos las cinco mejores adaptaciones hasta el momento.

‘Hay un amigo en mí’, de ‘Toy Story’ (1995)

Con la primera película de Pixar, llegó su primera canción inmortal: You’ve got a friend in me. En la versión original, quien la interpreta es Randy Newman, veintidós veces nominado al Óscar (incluyendo dos candidaturas, a mejor banda sonora y mejor canción, por Toy Story). El compositor lo acabó ganando en 2002 gracias a su trabajo en Monstruos S.A, y sumó otra estatuilla con Toy Story 3.

En español, el título de su canción se tradujo casi literalmente (Hay un amigo en mí) y el encargado de interpretarla fue el actor de doblaje y de teatro Toni Cruz, fallecido en 2011 a causa de un tumor.

‘Reencontrar’, de ‘Cars’ (2006)

La banda asturiana de El sueño de Morfeo se encargó de componer e interpretar una de las canciones originales para la película Cars. Su apuesta fue Reencontrar, con un tono melancólico y conmovedor que contrasta con otras piezas de la banda sonora, como Life is a highway, de Rascal Flatts.

Por aquel entonces, la cantante del grupo Raquel del Rosario era pareja de Fernando Alonso, que haría una breve aparición en la secuela de Cars cinco años después.

‘Cuando estamos juntos’, de ‘Toy Story 3’ (2010)

La canción que le dio su segundo Óscar a Thomas Newman (We belong together) fue adaptada, en España, bajo el título Cuando estamos juntos, y es interpretada por músicos como El Cigala, actores como Emilio Gutiérrez Caba o directores como Álex de la Iglesia. Aunque, al sonar en los títulos de crédito, es posible que uno esté algo ocupado enjugándose las lágrimas como para ponerse a reconocer voces.

‘Volaré’, de ‘Brave’ (2012)

La historia de la valiente Mérida contó con un broche de oro en forma de canción que, en su versión original, se titula Touch the sky y es interpretada por la cantante folk Julie Fowlis. En español, la pieza se llamó Volaré, y quien la canta es la madrileña Russian Red.

‘Recuérdame’, de ‘Coco’ (2017)

El último éxito de Pixar que no es una secuela fue Coco, en el que la música tiene un papel determinante: la escena en la que Miguel tañe su guitarra la ritmo de Recuérdame ha derramado toneladas métricas de lágrimas. A diferencia del resto de películas, Coco fue doblada al español conservando las voces mexicanas, con lo que podemos escuchar, entre otros, a Gael García Bernal (que se dobla a sí mismo desde el inglés) interpretando Recuérdame.

Sin embargo, el Recuérdame más emocionante de la cinta es la dubitativa y temblorosa versión que entona Luis Ángel Jaramillo (Miguel en la película) ante su desmemoriada abuela.

