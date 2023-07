Representación trans en el cine y las series españolas: "Se necesitan más actores y actrices trans"

Periodista, colaboradora de televisión, directora del documental Manolita, la Chen de Arcos y escritora de joyas como la biografía de la Veneno o el análisis del filme Vestida de azul, que se han convertido en series de éxito para Atresplayer, la vida de Valeria Vegas ha sido la de una fémina incansable que pugna por alcanzar sus sueños y ayuda con ello a mejorar la representación del colectivo trans. Siempre acompañada del mejor cine español.

“La película que más recuerdo y me impactó fue Cambio de sexo, de Vicente Aranda. Solo viendo el eslogan de la carátula del VHS ya me marcó, sentí que me estaba hablando a mí. Dos semanas después regresé para comprármela. Debía de ser el año 97”, confiesa Vegas sobre aquellas ficciones que considera “generadoras de una mayor conciencia social”.

En un momento en el que la visibilidad LGTBI continúa in crescendo en las producciones actuales, especialmente en el universo de las series, Vegas se mantiene esperanzada ante el futuro. “Quizás soy muy optimista, pero veo que está muy bien, porque existe una representación positiva. Aquí creo que no es tan importante la cantidad como la calidad. Y lo digo desde el uso de razón, porque soy muy consciente de series y películas de antaño donde éramos pura chanza. Siempre es mejor poco y bien que mucho y mal”, añade Vegas.

Una representación que, afortunadamente, ha sufrido un cambio relevante en los últimos años, dejando atrás el papel de actores disfrazados de mujeres, como hiciera Eddie Redmayne con La chica danesa o Jared Leto en Dallas Buyers Club, quienes terminaban pidiendo disculpas al colectivo por esta misma razón.

"Si es un actor al que le ponen una peluca para dar vida a una mujer me parece fatal, porque resta y confunde. Si es una actriz cisgénero lo puedo llegar a defender, porque sino caeríamos en la trampa de que las mujeres trans solo puedan hacer personajes trans, y lo verdaderamente evolutivo es que se fusionen sin condicionamientos. Y obviamente lo ideal sería que a las segundas nunca les faltase el trabajo", denuncia la creadora sobre este hecho conflictivo.

Mientras el número de profesionales trans continúa aumentando en el sector del cine y el streaming, la valenciana incide en la importancia de abordar las historias desde su propio origen y continuar dando voz a las historias que durante décadas se han silenciado. “El camino siempre será que seamos dueñas de nuestra propia narrativa. Parece que está logrado del todo, pero no es así”, concluye Vegas

AÚN MÁS INVISIBLES: ACTORES TRANS

A sus 22 años, Ander Puig, actor conocido por sus trabajos en Élite y Ser o no ser, muestra con orgullo su papel como referente del colectivo trans, una etiqueta que considera como una de las pequeñas partes de lo que es y que anhela que sirva de ayuda al resto de intérpretes.

“Crecí sin referentes y no fue hasta los 17 años cuando pude ver una película tan cruda como Boys Don’t Cry. La representación va muy lenta y siento que está en un momento incipiente en términos de visibilidad. Se necesitan muchos más actores y actrices trans”, confiesa el catalán sobre esta ausencia en el panorama patrio, donde encontramos otros nombres como los de Kenai White o Pablo Alamá, mientras que el apartado femenino cuenta ya con actrices destacables como Jedet o Lola Rodríguez.

Puig confiesa lo emocionado que se siente como cabeza visible del colectivo. Una figura que abraza con los brazos abiertos y cuyo cariño recibe a través del feedback de sus seguidores en las redes sociales, pero siempre siendo consciente de que él es mucho más que eso.

"La identidad de las personas trans está floreciendo más y la gente habla mucho del tema. Aunque hay miedo sobre todo por parte de gente que no quiere entenderlo o respetarlo, estamos en el punto de que ahora vamos a salir fuera. Las series empiezan a prosperar", expone Puig.

Esta transformación también pasa por dejar atrás los estereotipos y evitar la discriminación automática contra los actores trans, quienes "pueden realizar sin problema los mismos trabajos que actores como Jose Coronado ". Un hecho que Puig está demostrando con una prometedora carrera que no ha hecho más que comenzar.

“El cine y las series son herramientas muy poderosas para llegar a la intimidad de la gente, que empaticen con los personajes trans y puedan vislumbrar su dolor, que entiendan que las personas trans estamos hasta en la vida cotidiana de aquellos que no nos respetan”, declara Puig, quien ahora apuesta por interpretar personajes cisgénero “para continuar avanzando”.

