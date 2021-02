Adivina qué vamos a ver esta noche: 5 recomendaciones en streaming para que no pierdas tiempo

Usaremos este meme como mascota de esta sección que nace hoy. Cureting Winnie con su pajarita y su traje de chaqueta como metáfora de nuestra labor en estos artículos semanales: acabar con tu fatiga de decisión, ver todos los contenidos que podamos y elegir lo mejor para ti, para que no lo tengas que hacer tú.

Se acabó pasar más tiempo buscando qué ver que viendo la serie o película encontrada. Esperamos hacerlo mejor que ese algoritmo que te da tan mala vida.

Meme de Winnie the Pooh imgflip

22 de julio

El título original –22 de julio. El mejor país del mundo– resume el espíritu crítico de esta serie noruega sobre la terrible matanza pertrechada por el ultraderechista Anders Breivik. 22 de julio se aleja de las anteriores aproximaciones al incidente –la de Paul Greengrass en 22 July o la de Erik Poppe en Utoya. 22 de julio– desechando el atentado en sí y entonando el mea culpa como sociedad.

Una intensivista, un policía, una periodista y un bloguero de ultraderecha les sirven a los creadores para indagar en los fallos de la socialdemocracia noruega –recortes de sanidad, un cuerpo de policía no lo suficiente vigilante, etc– que podrían haber contribuido a que Breivik terminase perpetrando la masacre de Utoya. ¿Por qué no hacemos una serie parecida sobre la pandemia en España? Espera sentado. Puede que Noruega no sea el mejor país del mundo pero, a diferencia de nosotros, se esfuerzan por conseguirlo.

Confinados

Puede ser que lo que menos te apetezca ahora mismo sea ver una historia sobre el confinamiento y la pandemia. No me sorprende. Pero fíate y vence esa inmensa pereza que te está dando pensar en estrellas de Hollywood hablando por Zoom. Porque frente a esa premisa tan poco apetecible,Confinados, ¡sorpresa, es bastante divertida.

Compras exageradas de papel higiénico, EREs, videollamadas apáticas, harina para hacer pan y muchas botellas de vino. Confinados no escatima en lugares comunes de la pandemia. Pero enseguida su humor trasciende el greatest hits de los memes de 2020 para trazar una precisa metáfora de nuestras vidas durante estos últimos meses a través de esa pareja –Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor– en crisis durante el confinamiento que se atreve a hacer las cosas que tú no has hecho.

Aunque en un momento dado la trama escapa de las cuatro paredes de la casa en la que viven –casaza, más bien– y da un giro inesperado, lo mejor de la nueva película de Doug Liman (Al filo del mañana) seguirán siendo las videollamadas de trabajo con Ben Stiller o Stephen Merhant, mucho mejores que las has tenido tú durante el último año.

Fake Famous

¿A qué esperas para seguir @influencersinthewild? Una de las pocas cosas buenas que ha dado Instagram junto a los vídeos de gatitos es esta cuenta que aglutina influencers cazados en las tomas falsas más ridículas: buenorras cayéndose en medio de un selfie o siendo golpeadas por una ola díscola en una sesión de fotos en la orilla del mar.

A veces, la mayoría, ni siquiera tiene que pasar algo excepcional para que las situaciones sean ridículas: tías haciendo twerking enfrente del supermercado o bailando en biquini en la nieve, lo que revela hasta qué punto la gente es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir followers en Instagram. Incluso comprarlos.

De eso va Fake Famous, documental del periodista Nick Bilton en el que destapa los millones que mueven las cuentas de Instagram con millones de bots falsos y en el que las que salen peor paradas son sin duda las marcas, que regalan sus productos a estos influencers para que se los vendan en sus cuentas a… nadie. Aquí te lo contamos todo sobre este documental.

El infiltrado

He aquí el sueño de cualquier amante del cine de espías: dirigir una operación de inteligencia en forma de documental. Así es El infiltrado, serie de dos horas de duración –¡las nuevas películas!– en la que un topo se infiltra en las altas esferas de Corea del Norte para destapar su vinculación con el tráfico de armas.

A la fiesta también está invitado Alejandro Cao de Benós y su intervención no decepcionará a los fans de este hombre de confianza de Corea del Norte cuya misión, según el documental, es buscar financiación internacional para la dictadura de Kim Jong-un. Aunque según el director Mads Brügger, es un “peligro, un criminal internacional”, Cao de Benós ha lanzado un comunicado afirmando que El infiltrado es un montaje. Puedes leer una entrevista con su director aquí.

Los jueves milagro

Un balneario en decadencia se embarca en una campaña de turismo insólita: inventarse la aparición de un santo. Entre unos cuantos, visten a Pepe Isbert de San Dimas y montan un espectáculo pirotécnico y sonoro que convence al loco del pueblo –Manuel Alexandre jovencísimo y con pelo, ¡parece un moderno de Malasaña!– y, poco a poco, al resto de los vecinos.

Coescrita con José Luis Colina, Los jueves milagro no gustó ni a la derecha ni a la izquierda, que la acusó de ser una película católica. España en estado puro. Perfecta para celebrar el año Berlanga.