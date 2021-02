‘Fake Famous’: El documental por el que querrás cerrar tu cuenta de Instagram

“Nunca compares tu trastero con el escaparate de los demás”. Ese consejo, probablemente el mejor que me han dado nunca, tiene el visionario valor añadido de haber sido formulado antes de que Instagram llegase a nuestras vidas.

Instagram, ese gran escaparate de las vidas de los demás, es el protagonista del documental Fake Famous (estreno 3 de febrero en HBO), en el que el experiodista del New York Times y Vanity FairNick Bilton expone sus fraudulentas entrañas a través de un experimento.

Dominique, Chris y Wylie son tres jóvenes con pocos seguidores en redes sociales que responden a un casting cuyo reclamo es: “¿Quieres ser famoso?”. Bilton alquila lujosas mansiones, maquilla y viste a sus cobayas humanas de acuerdo con el canon del éxito en Instagram y los fotografía en esos decorados de cartón y piedra, mención especial al interior de un jet privado que puedes alquilar por horas y a la tapa del retrete que te sirve de ventanilla de avión.

Fake Famous HBO

Viene entonces la compra de seguidores en internet, los famosos bots, por un precio bastante razonable. Y ojo, los famosos pre-Instagram también los compran. Según un entrevistado en el documental, “un 50 o 60% de los seguidores de estas cuentas son falsos”.

Hablemos de Dominique, el caso más paradigmático del experimento, una actriz que trabaja en una tienda de ropa mientras espera su gran oportunidad en Hollywood. Con miles de bots engrosando su lista de seguidores, las marcas empiezan a mandarle sus productos gratis, gafas de sol, cremas, etc, y recibe mucha más atención en los castings. El "fake it until you make it" se ha hecho realidad. ¿Acaso las marcas no se dan cuenta de que están promocionando sus productos a robots que nunca los van a comprar? Bilton responde: el software que las empresas usan para detectar bots también es una estafa.

¿Por qué la mentira sigue haciéndose más y más grande sin que nadie grite que el emperador está desnudo? “Instagram no será quien lo denuncie porque le sirve para inflar sus números”, dice una entrevistada. “Todo comienza en Wall Street, donde las inversiones que más beneficios tienen son aquellas de las tecnológicas. Los banqueros, por tanto, no están interesados en preguntar si los usuarios de las plataformas son reales, porque el dinero sí que ganan sí que lo es”, explica Bilton.

Fake Famous HBO

El dinero. Por mucho que Fake Famous quiera reflexionar sobre la ambición de ser famoso, esa gran epidemia del siglo XXI, lo que su documental verdaderamente destapa es hasta qué punto en esta red social el dinero ocupa un lugar central. El dinero es lo que hace que nadie denuncie los bots que inflan las cuentas y el dinero también es lo que motiva a los usuarios a seguir a los perfiles de ricos o wannabes de ricos que simulan serlo hasta que lo consiguen.

Muchos psicólogos ya han alertado de la estrecha relación entre Instagram y otras redes sociales y el crecimiento de las tasas de suicidios juveniles, de ansiedad y depresión entre adolescentes. Es lo que tiene estar todo el día comparando tu trastero con el escaparate de los demás. Un escaparate falso, sí, pero la frustración que sientes por no tenerlo es absolutamente real.

Este experimento nos recuerda a otro del primatólogo Frans de Waal con dos monos capuchinos. Los monos están en jaulas contiguas y pueden verse el uno al otro. A cambio de entregar a su entrenador una piedra, uno recibe un pepino y el otro una uva. Al repetir la operación, el mono del pepino, al ver que el otro se lleva otra vez una uva, manjar más suculento que el vegetal que le ha tocado a él, lanza el pepino contra la cuidadora y golpea en la mesa dejando claro que es consciente de la injusticia. ¿Pueden afectarnos así las redes aunque muchas de las uvas sean falsas?