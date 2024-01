La película española 'Robot Dreams' recibe 5 nominaciones en los Premios Annie: así es la lista de nominados de 2024

Nimona, la película de Netflix, encabeza el listado de nominaciones de los Premios Annie 2024, considerados como 'los Oscar de la animación'. El filme de Nick Bruno y Troy Quane ha logrado colarse hasta en 8 categorías en una 51ª edición en la que también contaremos con presencia española gracias al último filme de Pablo Berger.

El cine de animación español está de enhorabuena y continúa demostrando su fortaleza en todo el mundo. Robot Dreams ha logrado cinco nominaciones a los Premios Annie 2024 en las categorías de mejor película independiente, mejor dirección, mejor guion, mejor storyboard y mejor diseño de personajes.

Entre los títulos más nominados de este año también encontramos las películas Elemental (7), Suzume (7), El chico y la garza (7), Spider-Man: Cruzando el Multiverso (7) y Ninja Turtles: Caos mutante (6), así como las series Samurái de ojos azules (7) y Star Wars: Visions. Volumen 2 (6).

La gran sorpresa de este año llegaba con la ausencia de Super Mario Bros: La película en la categoría de mejor película, conformándose con tan solo una nominación al mejor doblaje, así como el olvido de Elemental en la misma categoría, a pesar de sus siete nominaciones.

Las nominaciones de los Premios Annie 2024

De tal forma, las nominaciones a las principales categorías de los Premios Annie 2024 (de las 32 presentes en esta ceremonia) quedan así:

Mejor película

- 'Nimona'

- 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

- 'Suzume'

- 'Ninja Turtles: Caos Mutante'

- 'El niño y la garza'

Mejor película independiente

- 'El viaje de Ernest y Célestine'

- 'Four Souls of Coyote'

- 'Robot Dreams'

- 'The Inventor'

- 'White Plastic Sky'

Mejor dirección

- Nick Bruno y Troy Quane, 'Nimona'

- Pablo Berger, 'Robot Dreams'

- Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

- Jeff Rowe y Kyler Spears, 'Ninja Turtles: Caos Mutante'

- Hayao Miyazaki, 'El niño y la garza'

Mejor guion

- Robert L. Baird y Lloyd Taylor, 'Nimona'

- Pablo Berger, 'Robot Dreams'

- Makoto Shinkai, 'Suzume'

- Seth Rogen, Evan Goldberg, Jeff Rowe, Dan Hernandez y Benji Samit, 'Ninja Turtles: Caos Mutante'

- Hayao Miyazaki, 'El niño y la garza'

Mejor cortometraje

- 'Carne de Dios'

- 'Daffy in Wackyland'

- 'Humo'

- 'Pina'

- 'War is over!' Inspired by the Music of John & Yoko

Mejor animación de personajes

- 'Elemental'

- 'Nimona'

- 'Ruby, aventuras de una kraken adolescente'

- 'Suzume'

- 'El niño y la garza'

Mejor diseño de personajes

- 'Elemental'

- 'Feliz Mini-Bat Navidad'

- 'Nimona'

- 'Robot Dreams'

- 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

Mejor diseño de producción

- Don Shank, Maria Yi, Dan Holland, Jennifer Chang y Laura Meyer, 'Elemental'

- Aidan Sugano y Jeff Turley, 'Elemental'

- Patrick O'Keefe y Dean Gordon, 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

- Yashar Kassai, Arthur y Tiffany Lam, 'Ninja Turtles: Caos mutante'

- Yoji Takeshige, 'El chico y la garza'

Mejor música

- Thomas Newman, 'Elemental'

- Daniel Pemberton, 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

- Radwimps y Kazuma Jinnouchi, 'Suzume'

- Trent Reznor y Atticus Ross, 'Ninja Turtles: Caos mutante'

- Joe Hisaishi, 'El chico y la garza'

Mejor edición

- 'Elemental'

- 'Leo'

- 'Nimona'

- 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

- 'Ninja Turtles: Caos Mutante'

Mejores efectos animados

- 'Chicken Run: Amanecer de los nuggets'

- 'Elemental'

- 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

- 'Suzume'

- 'En nombre de la tierra'

La 51ª edición de los Premios Annie se celebrará el próximo 17 de febrero en el Royce Hall de Los Ángeles (California, EE UU). Por lo pronto, este listado podría darnos una pista de las nominaciones de los Premios Oscar 2024, que serán anunciadas el próximo 23 de enero.

De hecho, España tiene una doble oportunidad, ya que en la shortlist de la categoría de mejor película de animación encontramos Robot Dreams, pero también Unicorn Wars, de Alberto Vázquez. ¿Conseguirán finalmente colarse entre las nominadas tras recibir elogios y reconocimientos en todo el mundo?

