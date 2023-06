'Nimona': película de animación dedicada a todas las chicas-monstruo

Valoración: Nimona

Nimona, igual que su personaje titular, no ha tenido el camino más fácil. Pese al éxito del brillante webcómic del guionista y dibujante ND Stevenson, un relato adolescente sobre una aprendiz de supervillana cuyos poderes de metamorfosis servían como metáfora de la fluidez de género, su adaptación a largometraje estuvo casi una década en desarrollo: desde su anuncio a mediados de 2015 en la otrora exitosa Blue Sky Studios, pasaría por varias manos hasta ser cancelada por Disney y resucitada a posteriori por la productora Annapurna, responsable de clásicos modernos como Her o El hilo invisible.

Y sin embargo, lo mejor que se puede decir de ella es que todo este proceso – que también implicó cambios de guionistas, de directores, e incluso de estudios de animación – no se nota lo más mínimo al verla. Nimona es una obra coherente y encomiable, una película juvenil de aventuras que logra a las mil maravillas todo lo que se propone.

Su tono dota de un carisma puro a sus protagonistas, haciendo brillar en particular la dinámica entre la rebelde protagonista y su sufrido pseudo-mentor Ballister, que ensalza sus set-pieces de acción (¡ese increíble clímax!) y las hace funcionar a nivel cómico sin olvidar nunca su eje emocional.

Y su ritmo es endiablado pero nunca abrumador, dejando que el relato respire y tanto sus personajes como su mundo (un universo tecno-medieval que encaja como un guante con la energía punk adolescente que desprende) tengan tiempo para encariñar al espectador.

Hay obstáculos narrativos firmando un salto al cine como este: para empezar, el webcómic de Stevenson ya abría de golpe con pequeñas aventuras semi-autoconclusivas de sus dos protagonistas, presentándonoslos de un modo que únicamente podía funcionar en ese formato. Pero las mejores adaptaciones, como esta, comprenden que el paso a otro medio implica cambios inherentes en su forma de contar las cosas.

Al final el núcleo de la obra original se conserva intacto en el largometraje de Nick Bruno y Troy Quane, una oda a la fuerza de la identidad propia que denuncia con ingenio la propaganda mediática y rechaza el pánico reaccionario a través de una protagonista fuera de lo normativo (“a todas las chicas-monstruo”, rezaba ya la dedicatoria del cómic), resonando con especial fuerza a día de hoy.

Y es que en el fondo, igual que su personaje titular, las constantes transformaciones de Nimona no han impedido que conserve de forma intacta lo crucial de sí misma.