La película de antihéroes producida por James Gunn que utilizará la IA para su realización

En mayo de 2019, la película de antihéroes El hijo aterrizaba en la cartelera internacional, convirtiéndose en un inesperado título de terror que recaudaba más de 33 millones de dólares, partiendo de un presupuesto de 6 millones. El filme dirigido por David Yarovesky (The Hive) y protagonizado por Elizabeth Banks conquistaba al público, quien esperaba con anhelo la creación de una secuela de su trama que jugaba con el concepto de un Superman que se corrompía en su infancia.

Durante los últimos años, James Gunn, productor de la primera película junto a sus dos hermanos Brian y Mark, quienes también firmaban el guion, nos daba algunos avances del estado de este proyecto. Un trabajo que ya es una realidad y que ha divido a los seguidores tras el anuncio de que será una de las películas que acuda a la tan temida IA.

Con el sello de la productora H Collective, El hijo 2 contará con la participación de la compañía H3 Entertainment en su construcción, quien anunciaba su búsqueda de aunar el Metaverso, Web3 e IA en esta película. Según los fundadores de esta compañía, Mark Rau y Kent Huang, productores también de la primera película de El hijo, el modelo de esta Inteligencia Artificial "respetará a los profesionales y a los fans, mientras promueve la integración responsable de la tecnología".

La IA en la secuela de 'El hijo'

H3 Entertainment también estará detrás del filme Parts You Lose, protagonizado por Aaron Paul (Breaking Bad), así como de las series The Classic of the Mountains and the Seas y Shadow Son. Una colaboración con estas producciones que incluso podría influenciar en la construcción de sus guiones, como ya ha empezado a rumorearse sobre el libreto de El hijo 2.

El hijo seguía la historia de un niño extraterrestre que aterrizaba de emergencia en la Tierra y era adoptado por una pareja que lo encontraba por sorpresa. Llamado a ser el gran héroe de la historia, este terminaba convirtiéndose en un verdadero villano.

Esta revisión velada de la historia de Superman abría su puerta a un futuro con una escena postcréditos en las que veíamos también a unos terroríficos Aquaman y Wonder Woman, entre otros reconocidos personajes de DC Comics.

Hollywood contra el uso de la IA en las películas

No se trata de la primera película realizada con IA. En 2022, internet era partícipe de la construcción de la película SALT a través de softwares como Midjourney y DALL-E 2, mientras los usuarios de Twitter participaban activamente en los siguientes pasos a dar en la ficción. La historia de Kaplan 3, un planeta lejano a la Tierra, donde la concentración de sal causaba un gran peligro entre las naves espaciales y sus tripulaciones.

Precisamente, la regulación de la IA en las producciones audiovisuales es una de las medidas a tratar más urgentes en las negociaciones de la actual huelga de actores y guionistas de Hollywood, quienes ven peligrar sus puestos de trabajo a través de estos softwares.

Unas demandas de organizaciones como SAG-AFTRA que podrían estar detrás de la justificación de H3 Entertainment sobre el uso de la IA en El hijo 2. "Incorporar nuevas tecnologías a nuestro flujo de trabajo consiste en mejorar y complementar, no en reemplazar el toque humano en la realización cinematográfica. Nuestro principal compromiso sigue siendo nuestra mano de obra cualificada. Estamos decididos a utilizar la tecnología para ayudar, no para eclipsar el irremplazable toque humano en el cine", afirman desde la compañía.

