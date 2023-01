Casi a traición, con un evento convocado para las 18.00 (hora española) del 31 de enero, James Gunn ha anunciado al fin sus planes para el Universo Cinematográfico DC. El cineasta, que ocupa el cargo de director creativo del estudio junto a Peter Safran, había mantenido en vilo a los fans de la compañía durante mucho tiempo, con su amigo Dave Bautista hablando incluso de un reboot masivo de todas sus franquicias.

Dicho y hecho: Gunn y Safran entraron en detalles acerca del 'Capítulo I' del nuevo Universo DC, titulado genéricamente Dioses y monstruos. Más allá de la cita cinéfila a La novia de Frankenstein, parece que el tándem está dispuesto a importar de Marvel una estructura en etapas que dé sentido a sus títulos.

Estrenos y proyectos de cine

Por lo pronto, el evento sirvió para anunciar las fechas de retorno de dos de los personajes insignia de la editorial. Robert Pattinson volverá a convertirse en Bruce Wayne en The Batman - Part II (3 de octubre de 2025), mientras que el propio jefazo se pondrá tras la cámara en Superman: Legacy (11 de julio de 2025), la película que relanzará al boy scout de Metrópolis tras la partida de Henry Cavill. El cual, añade, "nunca estuvo en el reparto".

Asimismo, también está prevista The Brave and the Bold, una película que supondrá el encuentro de 'Bats' y Robin. Pero aquí no hablamos de Dick Grayson, sino de Damian Wayne, el hijo sorpresivo (y un poquito psicópata) de Bruce creado por el guionista Grant Morrison.

Asimismo, Kara Zor-El volverá a la gran pantalla con Supergirl: Woman of Tomorrow, un filme que Gunn describe como "mucho más hardcore" que la serie protagonizada por Melissa Benoist.

Los fans de los cachas acuáticos pueden estar tranquilos, porque, según Peter Safran, el estudio sigue planeando la tercera parte de Aquaman. En cuanto a proyectos excéntricos, brilla con luz propia The Authority, el filme que llevará a la pantalla al grupo de superhéroes sin escrúpulos creado por Warren Ellis.

Capítulo aparte merece Swamp Thing, el filme protagonizado por la siempre entrañable Cosa del Pantano. Se tratará, según afirman Gunn y Safran, de un proyecto 100% de terror inspirado en la legendaria etapa de Alan Moore como guionista del personaje.

¿Resultarán estos planes en una escabechina entre los actores de la casa? De momento, según Variety, Safran y Gunn dejan abierta la posibilidad de que Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Zachary Levi sigan interpretando a Wonder Woman, Aquaman, Flash y Shazam, respectivamente. "No voy a despedir a un actor por haber dicho algo con lo que no estoy de acuerdo", ha zanjado el jefazo ante una pregunta sobre Levi y sus tuits antivacunas.

Por otra parte, cabe destacar que tanto The Batman - Part II como Joker: Folie à Deux (la secuela de Joker en la que Lady Gaga dará vida a Harley Quinn) se estrenarán dentro de la línea Elseworlds, un conjunto de filmes apartado de la continuidad estándar de DC. ¿Un subterfugio para que Gunn y Safran cumplan compromisos anteriores a su llegada, sin por ello sacrificar su propia visión?

Proyectos de series

Gunn también ha anunciado varios productos televisivos con destino a HBO Max: una serie-precuela sobre Wonder Woman y las amazonas (Paradise Lost), el show protagonizado por Viola Davis como la siniestra Amanda Waller y Lanterns, un proyecto sobre el Green Lantern Corps. que contará con Hal Jordan y Jon Stewart como personajes principales y cuya principal fuente de inspiración será nada menos que True Detective.

De la misma manera, están en el horno otras tantas series sobre Booster Gold, el héroe metepatas venido del futuro, y sobre los Creature Commandos, un grupo de aventureros monstruosos cuyas andanzas tienen lugar en la II Guerra Mundial, y que estarán al frente de su propio título de animación.

En cuanto al equipo creativo responsable de planear todas estas novedades, incluye nombres tan familiares para los fans como Drew Goddard (Daredevil), Jeremy Slater (Caballero Luna), Christina Hobson (Batgirl), Christal Henry (Watchmen) y el guionista de cómics Tom King, un señor aficionado a deconstruir personajes clásicos cuya influencia ya se ha dejado notar en títulos como Bruja Escarlata y Visión.

