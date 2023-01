"Siempre seré Aquaman": Jason Momoa contra los rumores de que 'El reino perdido' será su despedida del personaje

Es una nueva era para DC Studios, y teniendo al frente a James Gunn y Peter Safran la directiva principal parece ser deshacerse del SnyderVerso. Así se explica que Henry Cavill no vuelva como Superman, que Wonder Woman 3 haya sido cancelada, y que ni siquiera Dwayne Johnson tenga una secuela de Black Adam. Entretanto hay más ambigüedad con The Flash (que se estrena este año con Ezra Miller mostrando propósito de enmienda) y con el Aquaman de Jason Momoa. Aquaman y el reino perdido se estrena tras muchos retrasos el 25 de diciembre, con James Wan repitiendo a la dirección mientras el proyecto es presa de rumores que señalan que será la despedida de Momoa del personaje.

Una despedida que, por otra parte, no implicaría su salida de DC: los rumores apuntan a que Gunn y Safran quieren que interprete a otro personaje después, el mercenario Lobo. Esta semana Momoa reveló que iba a tener una reunión con los presidentes de DC Studios, y posteriormente dijo que tenía “excelentes noticias” sin aclarar a qué se refería. Todo sigue estando bajo el más alto secreto, pero Momoa ha conversado con Variety y de sus palabras parece extraerse que eso de que Aquaman y el reino perdido vaya a ser su último proyecto como Aquaman es mentira. Concretamente ha dicho que “siempre seré Aquaman”, y que “nadie va a quitarle una mierda”. “Puede haber otros personajes, puedo hacer otras cosas. Puedo ser divertido, salvaje y encantador”.

Momoa conserva todo el optimismo del mundo, dejando caer que en Warner Bros. están “muy contentos con las cosas que está haciendo”. Quizá ocurra que, aunque no haya una tercera Aquaman como tal, Momoa sí pueda repetir como Arthur Curry en algún proyecto aparte (estilo lo que ocurrió en El Pacificador, donde hizo un cameo, o en Liga de la Justicia), y por ahora está centrado en vendernos las bondades de El reino perdido. Al igual que ocurre en Deep Rising, un documental inminente donde ha ejercido de narrador, la trama del film apunta a indagar en el cambio climático y unas inquietudes ecologistas.

“Lo bonito es que mi socio y yo escribimos el primer tratamiento y tenía 55 páginas, y gran parte de eso me tenía a mí hablando con la ONU sobre el derretimiento de los casquetes polares. No hay una galaxia lejana que venga a destruirnos, o extraterrestres de otro lugar. Solo nosotros arruinando nuestro planeta. Tenemos que unirnos y salvar nuestro hogar”, cuenta Momoa. En El reino perdido repetirá como el rey de la Atlántida junto a Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson y Amber Heard como Mera, cuyo rol ha estado rodeado de rumores de haber disminuido tras el juicio contra Johnny Depp. También parece que Ben Affleck reaparecerá como Batman.

