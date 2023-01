Según Dave Bautista, James Gunn prepara un reboot completo del Universo DC: "Quiere empezar desde cero"

Sobre los planes de James Gunn como director creativo de DC se ha especulado mucho: con qué superhéroes de la casa se quedarán el cineasta y su colega Peter Safran y a cuáles mandarán al traste son preguntas candentes, sobre todo después de los malos resultados de Black Adam y la marcha de Henry Cavill del estudio.

Según Dave Bautista, que ha trabajado con Gunn en la saga Guardianes de la galaxia, el director piensa pasar por las franquicias de la compañía como el caballo de Atila con un reboot masivo que reemplazará a su plana mayor.

"He tenido conversaciones sobre el tema con James", afirma Bautista en una entrevista con Insider (vía The Playlist). Y prosigue: "Creo que la dirección que [Gunn] quiere tomar es hacer un reboot completo de todo ese universo. Va a empezar de cero, de una manera más joven y más fresca, y creo que eso hace falta".

El actor, que presenta Llaman a la puerta (lo nuevo de M. Night Shyamalan), no se corta al presentar un curso de acción para DC, aunque no deja claro si esos son los planes de James Gunn... o los planes que a él le gustaría que Gunn adoptase.

"Creo que, para revivir el Universo DC, necesitas empezar de cero. Y creo que necesitas empezar con actores más jóvenes", señala, antes de poner en duda que el proyecto de su amigo tenga hueco para él. "Tienes que hacer planes para los próximos 15 años, y no creo que puedas hacer eso conmigo. Y lo entiendo".

"Me parece muy bien", prosigue Dave Bautista, "porque no quiero interpretar a un personaje al que no pueda hacer justicia. No sé si, en este momento de mi carrera, podría hacerle justicia a Bane [el enemigo de Batman interpretado por Tom Hardy en El caballero oscuro: La leyenda renace]. No sé si podría asumir la parte física, y no creo tener la longevidad para planear películas a largo plazo. Así que no sé si yo sería el tío adecuado".

Si Bautista dice la verdad, esto dejaría a los estrenos más cercanos de DC en una situación bastante peliaguda. Ni ¡Shazam!: La furia de los dioses, ni Aquaman: El reino perdido, ni mucho menos The Flash o Blue Beetle, dejarían huellas a corto o medio plazo en la continuidad del estudio. Eso, por no hablar de los líos contractuales a los que podría dar lugar cuando tocase decir adiós a Zachary Levy o Jason Momoa, entre otros.

Sin embargo, los rumores sobre un reinicio general en DC no son nuevos. Ya en su momento se habló de que The Flash serviría para que el estudio ejecutase esa maniobra. ¿Piensa James Gunn sacarle partido a esa idea? Solo el tiempo lo dirá.

