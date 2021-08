Patty Jenkins exige compromiso a Hollywood con la exhibición en cines

El anuncio a finales de 2020 de que Warner impulsaría a lo largo del año siguiente un modelo híbrido entre salas de cine y HBO Max (su servicio de streaming de reciente cuño) deparó reacciones aplastantemente negativas. Constituía la desesperada estrategia de la major para sobrellevar los estragos del COVID-19 (que había reducido los aforos, cuando no cerrado directamente los cines) a la vez que trataba de impulsar las suscripciones a HBO Max, y entre sus voces más críticas ni siquiera faltó la de Patty Jenkins, responsable del film que venía a inaugurar el modelo: Wonder Woman 1984.

Frente a las iracundas réplicas de Christopher Nolan y Denis Villeneuve (cuya próxima Dune podría verse seriamente afectada por la simultaneidad de ventanas), Jenkins concedió que era una medida necesaria, pero que esperaba que no se convirtiera en una costumbre y que, para ella, la gran pantalla era el hogar natural de Wonder Woman 1984. Su desempeño en taquilla, aunque meritorio, se quedó lejos de lo conseguido por la película anterior: mientras que Wonder Woman había recaudado 821 millones de dólares, la secuela se quedó en 166, y Jenkins ha vuelto a hablar recientemente de la experiencia.

La directora apareció en un panel de la CinemaCon que se celebra estos días en Las Vegas para encabezar una mesa redonda en torno a los cambios que atraviesa la industria, según recoge The Hollywood Reporter. Jenkins recordó entonces que la decisión de mandar Wonder Woman 1984 al streaming fue “desgarradora”: “Fue la mejor opción de un montón de opciones malas. Una elección muy, muy difícil. Era una época oscura”, se lamenta. “Y no creo que se viera igual en streaming. Rodé en IMAX y con efectos prácticos. Fue doloroso”. Pero, por otra parte, y aunque fuera “perjudicial”, la película debía estrenarse: “Me hacía feliz entregársela al público”

Jenkins no lo duda: “Hago películas para la experiencia en la gran pantalla”. De hecho, fue muy aplaudida una intervención en la que exigía que los estudios de Hollywood acogieran un compromiso serio con la exhibición tradicional. “No sé por qué se está hablando de quitar la exclusividad de los cines. Un estudio debería plantar una bandera y marcar un compromiso con la experiencia en las salas de cine, y los cineastas se irían a él”. En sintonía Chris Aronson, de Paramount, aseguró esperanzado que “de cara al futuro, creo que la solución a largo plazo es la ventana exclusiva en cines”.

No obstante, las circunstancias actuales no parecen las mejores para acelerar una vuelta a la normalidad. Mientras se acumulan fracasos en taquilla como El Escuadrón Suicida y Reminiscence (que llega hoy a salas españolas tras una semana terrible en EE.UU.), la variante Delta del coronavirus ha supuesto un incremento de contagios que fuerza a los estudios a retomar los aplazamientos de estrenos. Ha ocurrido en Paramount con Clifford, el gran perro rojo, ha ocurrido con Sony y Venom: Habrá matanza, incluso ha ocurrido con Madres paralelas de Pedro Almodóvar… y parece una estrategia con visos de continuidad.

