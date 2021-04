Connie Nielsen atribuye las malas críticas de ‘Wonder Woman 1984’ a las circunstancias del estreno

La primera Wonder Woman trajo a su estreno en 2017 la reconciliación de muchos espectadores con el Universo DC, luego de las ominosas películas de Zack Snyder y el desastre de Escuadrón suicida. De ahí que fuera inevitable esperar Wonder Woman 1984 como una reafirmación de estos logros, pero no pudo ser: la secuela dirigida por Patty Jenkins tuvo críticas tibias que además venían a rematar un proyecto que llevaba tiempo en problemas a cuenta de los retrasos de su estreno provocados por la crisis del coronavirus. ¿Tuvieron algo que ver estos factores? ¿Habría sido mejor recibida Wonder Woman 1984 de estrenarse en un mundo libre de pandemia?

Connie Nielsen, que encarna a la Reina Hipólita en el film de DC, así lo cree. La actriz fue vista recientemente retomando su papel en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, poco después de insistir en que la secuela de Gladiator seguía en pie, y ahora entrevistada por Den of Geek ha querido indagar en la razón tras las malas críticas de Wonder Woman 1984. Para empezar, no duda en defender a Jenkins: “Creo que Patty tiene una visión extraordinaria. Y debe haber sido muy doloroso no ser capaz de tener un estreno normal, con la fecha retrasada una y otra vez, sintiendo el peso en tus hombros de que un gran blockbuster como este debe devolver la prosperidad a la compañía, y no puedas hacerlo porque no puedes estrenarlo”.

“Creo que lo que ocurre psicológicamente con películas como esta es que se meten en un territorio inseguro y reciben unas críticas que normalmente no recibirían. Se someten a un escrutinio que no se merecen. Además, como secuela, siempre va a ser comparada con la película anterior”, declara. Wonder Woman 1984 ya había sufrido aplazamientos previamente a la pandemia, hasta que su estreno fue fijado el 5 de junio de 2020 y se encadenaron los cambios de planes. El film protagonizado por Gal Gadot pasó al 14 de agosto, luego al 2 de octubre y por último a Navidad, inaugurando además en EE.UU. el modelo híbrido de Warner que también ha recabado por su parte críticas muy duras.

“Mucha gente estaba deseando criticar ciertos elementos en vez de percibirla como una totalidad. Y creo que, de forma global, todo lo que ocurre en la película tiene sentido. Tiene mucho sentido, y creo que es una película muy bella”, concluye Nielsen.