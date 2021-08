Preocupación Delta por los estrenos de otoño: ¿'Venom: Habrá Matanza' pasará a 2022?

En las últimas semanas hemos asistido a leves pero desconcertantes cambios en las fechas de estreno de algunos de los estrenos más importantes de la futura temporada otoñal. Y la secuela superheroica Venom: Habra Matanza podría ser la siguiente.

Las modificaciones en el tablero de juego se han dado sobre todo entre los grandes estudios de EE UU, preocupados por los resultados entre tibios (34 millones de dólares para Jungle Cruise, más el Acceso Premium por Disney+) y catastróficos (26,5 millones para El Escuadrón Suicida) logrados en la taquilla pandémica por superproducciones tan caras que incluso en el más vacunado de los contextos lo habrían tenido difícil para salir airosas en sus recaudaciones locales.

Las primeras afectadas fueron las películas orientadas a un público familiar, quizás más reacio a realizar este tipo de planes con peques sin vacunar. Así, Paramount Pictures sacó de su calendario de estrenos la película de Clifford, el gran perro rojo, que estaba prevista para el 17 de septiembre, canceló su estreno en el Festival de Toronto y la dejó en el limbo sin fecha en el que se encuentra actualmente.

Sony Pictures, por su parte, maniobró de otra manera con Hotel Transilvania: Transformanía. Antes de cambiar por enésima vez la fecha de estreno de la cuarta entrega de la exitosa saga de animación, que había recuperado su puesto del 1 de octubre, el estudio prefirió embolsarse los 100 millones de dólares que Amazon Prime Video le ofreció por encargarse de estrenar el filme en streaming en todo el mundo salvo China.

La opción de dejar de esperar en medio de la incertidumbre y coger el dinero fresco de plataformas tecnológicas deseosas de gastar ha sido una de las salidas más recurrentes de los estudios para obtener liquidez durante la pandemia. Sin embargo, hay títulos emblemáticos con los que no están dispuestos a negociar. Venom: Habra Matanza, la secuela superheroica de la inesperadamente exitosa Venom (2018), ahora con Woody Harrelson junto a Tom Hardy como protagonistas, es uno de esos títulos clave.

¿Dónde está Venom?

Por eso mismo, sorprendió que durante la presentación de catálogo que hizo Sony Pictures esta semana en la CinemaCon de Las Vegas a los grandes exhibidores, donde mostró con todo lujo metraje de futuras películas como Spider-Man: No Way Home o Cazafantasmas: Más allá, no hubiera ni rastro de Venom: Habrá Matanza, que es su estreno importante más próximo.

La primera señal de alarma se produjo cuando Sony movió la película dirigida por Andy Serkis desde el 24 de septiembre inicialmente asignado hasta el 15 de octubre. Un retraso de unas semanas que ahora podría convertirse en varios meses según fuentes consultadas por Vulture, donde se afirma que la secuela de Venom podría acabar ocupando la fecha del 21 de enero de 2022 inicialmente pensada para Morbius.

No es información confirmada de manera oficial, ya que dichas fuentes afirman que Sony prefiere que acabe la CinemaCon para anunciar algo que a buen seguro soliviantará a los exhibidores. También es posible que tenga el ojo puesto en las cifras de taquilla que consiga Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, la nueva apuesta de Marvel Studios que llega a los cines el 3 de septiembre.

Sin duda, puede ser un indicativo de la voluntad de los espectadores para acudir a un estreno superheroico que se verá exclusivamente en cines. A diferencia de títulos anteriores del estudio, Shang-Chi no tendrá estreno simultáneo en Disney+; llegará a la plataforma 45 días después de su paso por las salas.

De hecho, en Vulture apuntan que la taquilla de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos también será un factor importante a tener en cuenta por Disney para ver lo que hace con Eternals. El filme de la oscarizada Chloé Zhao tiene previsto estrenarse el 5 de noviembre, pero si las cifras se tuercen también podría retrasarse.

¿Qué pasa con el resto de estrenos del otoño?

Desde que empezó la pandemia de covid, la cartelera es un territorio inestable que puede cambiar de un día para otro. La propia Sony dio un volantazo radical esta semana retrasando el estreno de Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, hasta el 8 de octubre; cuatro semanas después de lo previsto para el filme que la semana que viene inaugurará el Festival de Venecia.

La ubicación de Madres paralelas el 8 de octubre está llamada a producir un efecto dominó que sin duda afectará a otros títulos de la temporada festivalera que ya tenían cogido ese sitio y se verán desplazados para no competir por perfiles de público similares. Es el caso de Titane, la Palma de Oro dirigida por Julia Ducournau; la Benedetta de Paul Verhoeven y Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón. Todas ellas tienen previsto estrenarse el mismo día.

La evolución de la pandemia, la variante Delta y el contrapeso ejercido gracias a la vacunación tendrán mucho que decir sobre qué pasa finalmente con la taquilla de octubre, pero hay que recordar que este apelotamiento de estrenos nacionales no es especialmente novedoso. La temporada otoñal suele ser la predilecta para los títulos fuertes del cine español, sobre todo desde que el Festival de San Sebastián los congrega a finales de septiembre.

Así, este otoño también llegarán a las salas procedentes de Donostia otras películas españolas como Maixabel (24 de septiembre), Quién lo impide (1 de octubre), El buen patrón (15 de octubre) o La abuela (22 de octubre). Y, como cada año, ante las cifras de taquilla pasaremos a preguntarnos si fue buena idea coincidir a la vez, canibalizando espectadores y espacio para la permanencia en unas salas necesitadas de público.

Solo que esta vez, además, también tendrán que competir contra acorazados de Hollywood como Dune (17 de septiembre), James Bond (Sin tiempo para morir, 1 de octubre) o Ridley Scott (Duelo final, 15 de octubre). Siempre y cuando mantengan sus fechas inalteradas. Eso también habrá que verlo después de Shang-Chi.