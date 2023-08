El motivo por el que los actores de 'Oppenheimer' aceptaron cobrar menos de la mitad de su sueldo

El regreso de Christopher Nolan con Oppenheimer, tres años después de intentar salvar el cine estrenando Tenet en salas en plena pandemia, está obteniendo grandes resultados, tanto de crítica como de taquilla. La cinta del director londinense ha superado ya los 400 millones de dólares en todo el mundo, y esa cifra no va a hacer más que crecer.

Aunque el protagonista absoluto durante las tres horas de metraje es Cillian Murphy, quien interpreta al científico creador de la bomba atómica, Oppenheimer cuenta con reparto de personajes secundarios muy coral, pero repleto de rostros muy reconocidos en todo el planeta, como es el caso de Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. o Florence Pugh, entre muchos otros.

Robert Downey Jr. en 'Oppenheimer'. Universal

Al contrario de lo que se pudiera pensar en un primer momento, la producción de la cinta no destinó una cuantía demasiado elevada para pagar el sueldo de estos actores, quienes tienen un elevadísimo caché debido a su enorme popularidad. En realidad, estos secundarios estelares cobraron por Oppenheimer mucho menos de lo que hubiesen ganado en otra producción. Pero, ¿por qué?

¿Cuánto cobraron los actores por 'Oppenheimer'?

Los actores secundarios de Oppenheimer, según Variety, cobraron un total de cuatro millones de dólares cada uno. Esta cifra está muy por debajo de la horquilla de sueldos que suelen tener Emily Blunt, Matt Damon y Robert Downey Jr. en otras películas, que suele oscilar entre los 10 y los 20 millones de dólares.

La razón de esta brutal bajada de salario tiene nombre y apellidos: el propio Christopher Nolan. Pero no fue por orden expresa del londinense, sino que estos actores estaban tan entusiasmados por poder rodar con el director de Dunkerque que no el dinero no fue un tema importante en la negociación de sus contratos. En el caso de la actriz de Un lugar tranquilo y del encargado de dar vida a Iron Man, es la primera vez que trabajan con el realizador, mientras que Damon ya estuvo bajo sus órdenes hace casi una década en Interstellar.

Florence Pugh y Cillian Murphy en 'Oppenheimer' Universal

'Oppenheimer', de las cintas más baratas de Nolan

Christopher Nolan tiene una cualidad casi única en la actual industria cinematográfica: es capaz de recibir un cheque en blanco cada vez que quiere llevar a cabo un proyecto. Lo más común es que las películas del londinense superen ampliamente los 100 millones de presupuesto (sin contar el marketing), aunque en esta ocasión se ha quedado justamente en esa cifra.

Mientras que ha tenido producciones con un presupuesto descomunal, Oppenheimer se encuentra entre las más 'baratas' del director, junto a Dunkerque, que costó lo mismo. Un escalón por encima están Interstellar (165 millones), Origen (160 millones) y Batman Begins (150 millones). Por encima de esas cifras, El caballero oscuro costó 185 millones, mientras que Tenet superó los 200.

Eso sí, de momento ninguna de sus películas ha igualado la pantagruélica cantidad de 285 millones que costó Batman, la leyenda renace, la última película de la trilogía. Las cintas de Nolan que menos han costado han sido Insomnia (46 millones), El truco final (40 millones) y Memento (9 millones). Following, su primera cinta, costó solo 6.000 dólares, ya que era amateur.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.