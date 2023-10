"Ni remotamente tengo miedo de morir": Sam Neill sobre su batalla contra el cáncer

En marzo de este año Sam Neill nos dio un respiro a todos cuando dijo que su cáncer estaba remitiendo. Un año antes le habían diagnosticado una rara variante de cáncer sanguíneo: el no-Hodgkin, nombrando un linfoma angioinmunoblástico de células T. Su comunicado coincidía con la publicación de unas memorias, Did I Ever Tell You This? y con la determinación a no dejar de trabajar. Entonces ya estaba preparando una nueva película, Las manzanas nunca caen. Coprotagonizaba Annette Benning y se trataba de una adaptación de Liane Moriarty, la misma autora de Big Little Lies o Nueve perfectos desconocidos.

Pero la cosa ha cambiado en los últimos meses. Neill así lo ha revelado en una entrevista para Australian Story, en Australian Broadcasting Corporation. El actor de 76 años, que ha tenido que abandonar el rodaje de Las manzanas nunca caen a causa de la huelga de Hollywood, afirma que el tratamiento no está yendo todo lo bien que debiera. En un principio sus médicos probaron con quimioterapia, pero esta dejó de funcionar a los tres meses y cambiaron a un fármaco que puso el cáncer en remisión, aun con efectos secundarios duros. Ahora le han dicho que este remedio dejará de funcionar en algún punto.

De ahí que Neill piense en que la muerte está cerca. Asume que esta “sería molesta”, pero que “no tiene ni remotamente miedo” de morir. Le da más miedo, de hecho, “la idea de retirarse”. “Eso me llena de horror”, asegura el actor de Parque Jurásico u Horizonte final. Se ha sincerado con Australian Story, y ha mostrado calma dentro de lo que cabe. “Estoy preparado. Sé que tengo cáncer, pero no me interesa mucho. Está fuera de mi control… empecé a analizar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por gran parte de ella…”.

“Ahora mismo estoy en un momento muy incierto”, admite Neill. En estos meses, una vez su autobiografía ha salido a la luz, prefiere por tanto dedicarse a sus viñedos y a pasar tiempo con sus nietos, así como a seguir trabajando en la medida de lo posible.

