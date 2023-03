Sam Neill dice que su cáncer está remitiendo: "No nos preocupemos demasiado"

Recientemente Sam Neill, intérprete de Parque Jurásico, conmocionó a todos con el anuncio de que tenía cáncer. Llevaba un año luchando contra un linfoma angioinmunoblástico de células T, que le había obligado a retirarse de la actuación mientras se sometía a quimioterapia. En este tiempo escribió unas memorias, Did You Ever Tell You This?, que junto a la alarmante noticia era inevitable percibir como un testamento.

Desde que se supo lo del cáncer muchas personas han expresado su apoyo a Neill, hasta el punto de que al actor no le ha quedado otra que responder por Instagram… para quitarle hierro al asunto. Neill revela que el cáncer está remitiendo y que se encuentra bien. "Mi anuncio parece estar en todos los telediarios en este momento, y es una especie de ‘¡Cáncer! ¡Cáncer! ¡Cáncer!’. Lo cual es un poco fastidioso porque, como veis, estoy vivo y bien y lleva ocho meses en remisión".

“Estoy vivito y coleando y voy a trabajar. Estoy muy contento de volver al trabajo. Empezamos a rodar dentro de siete días. Estoy haciendo una cosa llamada Apples Never Fall con Annette Bening, y un reparto realmente maravilloso. Así que aquí estoy, y sólo desearía que el titular no fuera tanto ‘esa cosa’”. Neill vuelve a hablar entonces de sus memorias, cuya escritura fue muy positiva para él y espera que el diagnóstico no interfiera en que la gente lo disfrute.

“Necesitaba algo que hacer mientras estaba en tratamiento; estoy acostumbrado a ir a trabajar y de repente no podía ir a trabajar. Por eso escribí el libro, y tengo que decir que ha tenido una gran acogida. A la gente parece encantarle, lo cual es estupendo. Estaba muy nervioso, obviamente, como autor primerizo”, explica el actor de En la boca del miedo. “De todos modos, creo que es divertido. Lo subtitulamos Cine, vida, amor y otras catástrofes. Para que te hagas una idea de todas las locuras que me han pasado. El tono del libro es de sorpresa”.

“Nunca pensé que haría carrera como actor, y mucho menos como actor de cine. Pero eso es lo que ha ocurrido y estoy lleno de gratitud al recordar esta vida, y de eso trata el libro. Disfruté con el audiolibro el otro día, hacía tiempo que no le echaba un vistazo, pero me pareció más entretenido de lo que esperaba”, concluye. “Espero que lo disfrutéis y no os preocupéis demasiado por ‘todo eso’, porque estoy bien”.

