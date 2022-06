Neill Blomkamp dirigirá la película de ‘Gran Turismo’ (que ya tiene fecha de estreno)

Si realizar una película a partir de un videojuego es difícil, el nivel de desafío solo aumenta si este videojuego es un simulador de conducción. ¿Cómo tejer una historia satisfactoria cuando las que este género suele planear son tan mínimas? Pues tuvimos un ejemplo con la película de Need for Speed que Aaron Paul protagonizó en 2014, y no se trata de un precedente demasiado ilustre. Afortunadamente, de cara a adaptar Gran Turismo (exitosísima franquicia que, a cargo de la japonesa Polyphony Digital, se remonta a 1997), Hollywood ha decidido poner a un director de ciertas inquietudes al frente. Concretamente, a Neill Blomkamp.

Según recoge The Hollywood Reporter, Blomkamp es el director de la película de Gran Turismo, un proyecto aún en fase prematura pero con suficiente confianza detrás como para que Sony Pictures haya fijado fecha de estreno: el 11 de agosto de 2023. Queda poco más de un año para llegar a esta cita, de modo que Blomkamp ha de darse prisa en reclutar un reparto (aún no se ha dejado caer un solo intérprete) y rodar el film. Gran Turismo, por lo demás, ya tiene un guion firmado por Jason Hall, Asad Qizilbash y Carter Swan, y su planteamiento se distancia ligeramente de lo que solemos ver en adaptaciones cinematográficas de videojuegos. Más que nada, por el elemento meta del asunto.

Gran Turismo narrará cómo un jugador adolescente de, sí, los videojuegos de carreras Gran Turismo, se convierte en piloto en la vida real. Se trata de una trama en absoluto fantasiosa, pues viene inspirada en una iniciativa real: entre 2008 y 2016, Sony Computer Entertainment Europe se alió con la Polyphony Digital y Nissan para patrocinar un programa donde los jugadores se entrenaban para convertirse en pilotos profesionales. Es posible que el argumento de Gran Turismo se ambiente en un escenario similar, auspiciado por la recientemente creada PlayStation Productions.

Esta filial de Sony tiene como objetivo convertir los videojuegos más célebres de la compañía en adaptaciones exitosas (sean como largometraje o como serie), y su primer gran hito ha venido dado por Uncharted. Protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg (y auspiciada por la misma Sony Pictures), Uncharted se estrenó este mismo año y, con 401.5 millones de dólares, ya se ha convertido en la cuarta película basada en un videojuego más taquillera de la historia. El otro gran proyecto que hoy día PlayStation Productions tiene entre manos es, claro, la serie de The Last of Us que se está desarrollando para HBO.

En lo referente a Blomkamp, este cineasta nunca ha recuperado el furor crítico de Distrito 9, trabajando hoy día en una secuela tardía. Ha dirigido otros títulos como Elysium o Chappie, y el año pasado estrenó una película de terror, Demonic, que fue bastante vapuleada por la crítica.

