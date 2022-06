La serie de ‘The Last of Us’ ha terminado su rodaje

The Last of Us inició su producción en Calgary, Canadá, hace cerca de un año. Más allá de los protocolos antiCOVID, el calendario era tan extenso que muchos pensaron que la idea de HBO era desarrollar dos temporadas de forma simultánea, a la vez que debía lidiar presumiblemente con los otros compromisos de su protagonista Pedro Pascal (que en un momento dado tuvo que dedicarse a la tercera temporada de The Mandalorian, aunque quizá sin exigir un gran número de jornadas). Sea como sea, parece que el rodaje de The Last of Us ha sido completado, a tenor de la última publicación en Twitter de su showrunner.

Craig Mazin obtuvo un gran prestigio gracias al firmar Chernobyl con HBO. No parecía haber persona más indicada para ponerse al frente de The Last of Us y trabajar estrechamente con el director de los juegos originales, Neil Druckmann. La adaptación de este aclamado videojuego ha surgido, pues, de un gran entendimiento entre HBO y Naughty Dog, con varios indicios de que será bastante fiel a la historia original pese a que quiera buscar su propio camino. Cada imagen de Pascal y Bella Ramsey (llegados ambos de Juego de tronos) como Joel y Ellie ha confirmado esto, teniendo un aspecto idéntico a sus homólogos digitales.

That’s a wrap!!!!!!! — Craig Mazin (@clmazin) June 11, 2022

Mazin, por su parte, acaba de escribir un tuit muy breve, pero también muy evocador: “¡Terminamos!”. Ramsey, poco después, ha respondido con un gif donde vemos a la Ellie de PlayStation decir “ni siquiera estoy cansada”, y Pascal le ha retuiteado confirmando que Mazin se refiere a la serie. The Last of Us afronta, ahora, su posproducción, de forma que HBO no debería tardar en darle una fecha de estreno (que bien podríamos esperar ya para 2023), así como un tráiler que nos permita vislumbrar más de cerca a los protagonistas.

La última de sus imágenes nos llegó en el Summer Game Fest, donde Naughty Dog dio novedades sobre el controvertido remake que está preparando de The Last of Us (subtitulado ahora como Parte 1), a la vez de anunciar que Troy Baker y Ashley Johnson, actores de referencia para Joel y Ellie en los videojuegos, iban a formar parte del reparto de la serie. Además de los citados, en The Last of Us encontraremos a Gabriel Luna, Nick Offerman, Anna Torv o Merle Dandridge (encarnando al mismo personaje al que dio vida en los videojuegos, Marlene), y Gustavo Santaolalla repetirá como compositor de la banda sonora.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.