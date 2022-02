Más videojuegos como series: Amazon quiere adaptar ‘Life is Strange’ y ‘Disco Elysium’

Los videojuegos siempre han sido un filón para superproducciones, pero en los últimos años (según esa supuesta maldición que impelía a adaptaciones terribles se disipaba) este ha ido siendo explotado cada vez más. Hasta el punto de que ya no son solo feudo de películas que quieran arrasar en taquilla, sino que las plataformas y las series de televisión quieren también hacerse eco del fenómeno. Mientras Uncharted acapara titulares otro proyecto de la recién creada PlayStation Productions acapara todas las miradas, como es la serie de The Last of Us. Y, fuera de HBO, el panorama es igualmente salvaje.

Recientemente llegaba a Netflix ¡La serie de Cuphead! inspirándose en el Cuphead homónimo, y en los últimos meses Amazon Prime Video quiere colocarse a la vanguardia de las adaptaciones de videojuegos. Gracias, esencialmente, a su reciente vinculación con dj2 Entertainment, estudio especializado en producciones audiovisuales a partir de juegos que ya contribuyera a Sonic, la película. Liderada por Dmitri M. Johnson, dj2 y Amazon confirmaron hace poco estar trabajando en una adaptación de It takes two, y paralelamente a que se den los primeros detalles de la serie de Fallout, Deadline se hace eco de un nuevo dúo destinado a entusiasmar (o inquietar) a los gamers.

El acuerdo entre dj2 y Amazon se amplía a dos futuras series basadas en Life is Strange y Disco Elysium. La primera de ellas da título a una saga inaugurada en 2015 que, articulada como aventuras gráficas autoconclusivas, nos narra las desventuras de varios jóvenes con poderes sobrenaturales. La cabecera fue creada por el estudio francés Dontnod y publicada por Square Enix, y a cada nueva “temporada” (cada juego se divide en varios episodios) ha conquistado a la crítica por lo afilado de sus guiones y el arrojo con el que, ocasionalmente, han afrontado temáticas de índole sociopolítico.

En lo que respecta a Disco Elysium, hablamos probablemente de la gran sensación indie de los últimos años, publicado en 2019 por ZA/UM. Este juego de rol nos pone en la piel de un detective resacoso y amnésico que ha de resolver un asesinato en el conflictivo distrito de Martinaise, dentro de un mundo de proceloso lore marcado por una revolución comunista que fracasó. Tanto Life is Strange como Disco Elysium son, efectivamente, juegos que destacan por cómo han revolucionado la narrativa en el medio, y cuesta pensar qué podría aportar una serie de televisión a sus celebradísimos hallazgos.

No obstante, se lleva hablando de una serie de Life is Strange desde un año después de que se estrenara la primera temporada, y de Disco Elysium tres cuartos de lo mismo. Suponen ahora mismo IPs muy preciadas para Amazon, pero tan solo una pequeña parte del amplio plan de adaptar videojuegos que contempla. Y es que, además de los citados, la plataforma de streaming busca cerrar un acuerdo con Electronic Arts para desarrollar una serie de Mass Effect. Está por ver cuáles de esta montaña de proyectos terminan materializándose.

