"Necesito ser un poco normal por un tiempo": Andrew Garfield anuncia que se tomará un descanso como actor

Las estrellas de Hollywood no son inmunes a otras necesidades que no sean las de estar en la primera línea de los focos de atención, o tal vez es que un extraño virus se esté propagando entre ellas coincidiendo cuando están en uno de los puntos álgidos de su carrera. Al reciente anuncio de Tom Holland, después del superéxito en taquilla de Spider-Man: No Way Home o de la buena acogida de Uncharted, para tomarse un periodo de reflexión o el de Sandra Bullock, situando Imperdonable como otra de las películas más vistas en Netflix y ante el inminente estreno de La ciudad perdida, de dejar la interpretación, al menos por un tiempo, para dedicarse más a su familia se le suma ahora Andrew Garfield.

Un Garfield que obtenía su segunda nominación al Oscar como actor protagonista por tick, tick... BOOM!, que había entusiasmado a sus fans con su nueva aparición haciendo de hombre araña en precisamente Spider-Man: No Way Home, y que también veía como Los ojos de Tammy Faye, de la que era coprotagonista, recibía dos Oscar, el de mejor actriz (para Jessica Chastain) y maquillaje, y que ahora en una entrevista para Variety nos sorprende con su deseo de alejarse durante un tiempo de su profesión.

"Voy a descansar un poco", ha asegurado justificando la necesidad de "recalibrar y reconsiderar qué quiero hacer ahora y quién quiero ser, y ser un poco una persona normal", y más después del esfuerzo añadido que comporta la temporada de premios. Su intención, por el momento, es ser él mismo, "ser una persona normal por un tiempo".

Pero, antes de su merecido y momentáneo retiro, tendremos aún la oportunidad de verlo en la miniserie de Hulu Por mandato del cielo (Under The Banner of Heaven) dirigida por David Mackenzie (El rey proscrito) e Isabel Sandoval adaptando la novela escrita por John Krakauer y basada en hechos reales. En ella, Garfield encarnará a un detective mormón que debe investigar un brutal asesinato, el de una madre y su hija, en el que estarían implicados dos hermanos, fieles de su propia iglesia, creyendo que habrían sido elegidos por Dios para cometer semejante crimen.

Y queda en el aire comprobar cómo quedaría su participación en la nueva adaptación que se ha anunciado de Retorno a Brideshead, en la que estaba previsto que interpretase a Charles Ryder, un personaje que en la excelente y reputadísima adaptación de 1981 encarnó Jeremy Irons.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.