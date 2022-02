Tom Holland asegura no saber "si quiere ser actor" después de anunciar que se retira por un tiempo

Siete años trabajando sin cesar y duro, y actualmente también soportando la presión de ser el actor más taquillero del momento por Uncharted y sobre todo por Spider-Man: No Way Home, que con más de 1.800 millones ingresados en cines se ha encaramado como la sexta película con más recaudación de todos los tiempos. Y, bueno, también seguramente haya influido el poder dedicar más tiempo a su relación con Zendaya. Lo cierto es que Tom Holland ha asegurado, en una entrevista en CinePop, que tiene en mente tomarse un largo tiempo de reposo en lo referente al cine y la interpretación.

"Voy a grabar una serie para Apple TV, por lo que estoy muy contento. Pero puedo decir con seguridad que después de que termine esa serie, me tomaré un descanso", ha declarado el joven actor de 25 años en la que sin duda es una muy mala noticia para sus numerosos fans. Y sobre la serie a la que hace referencia se trata de The Crowded Room que narrará historias de personas que padecen trastornos mentales.

Concretamente, Holland interpretará en ella a Billy Milligan, la primera persona en Estados Unidos que fue absuelta del cargo de violación de tres mujeres en Ohio después de que se le diagnosticara un trastorno de identidad disociativo, identificándolo con nada menos que 24 personalidades distintas.

Pero las explosivas declaraciones de Holland, en la cúspide de su éxito y carrera, no terminan aquí. Uno nunca sabe si lo dice en serio o está troleando, pero sorprendió además afirmando que "Ni siquiera sé si quiero ser actor", y añadiendo: "Empecé a actuar cuando tenía 11 años y no he hecho nada más, así que me gustaría hacer otras cosas. Sinceramente, estoy como teniendo una crisis de la mediana edad anterior a la mediana edad".

Pese a ello, muy pocos dudan de que cuando llegue el momento allí estará de nuevo, preparado para enfundarse el traje del trepamuros en Spider-Man 4.

