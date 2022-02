Tom Holland sigue triunfando en la taquilla de EE UU: 'Uncharted ' debuta recaudando 44 millones de dólares

En su mejor momento, al menos en cuanto a la taquilla se refiere. Lo más reciente de Tom Holland, la adaptación de los videojuegos de Uncharted, ha sido la más taquillera en los cines norteamericanos el pasado fin de semana, del 18 al 20 de febrero. Según los datos de Box Office Mojo, en sus tres primeros días de exhibición se habría hecho con 44,1 millones de dólares.

Una recaudación que la convierte en el mejor del año, superando los 30 de Scream y los 23,1 de Jackass Forever en sus respectivos debuts.

El tirón de Holland no acaba aquí porque Spider-Man: No Way Home, en su décima semana, sigue posicionada como la tercera más taquillera del ranking con 7,6 millones más que añadir a su cuenta particular y un acumulado hasta el momento que asciende a 770,5 millones.

En el mercado doméstico, de Estados Unidos y Canadá, esta tercera entrega del trepamuros ya es, precisamente, la tercera más taquillera de toda las historia. Hace escasos días rebasó nada menos que los 760,1 que cosechó Avatar, estrenada en diciembre de 2009. Sin embargo, para superar a los dos títulos que tiene delante lo tiene difícil: Vengadores: Endgame con 858,3 millones ingresados y Star Wars: El despertar de la fuerza con 936,6.

De entre el resto del Top 10 del pasado fin de semana también encontramos Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh, cuarta con 6,2 millones y un total hasta el momento de 24,9 en semana y media; o la comedia romántica Cásate conmigo protagonizada por Jennifer Lopez y Owen Wilson, sexta con 3,6 millones y un acumulado de 16,8 también en semana y media.

En cuanto a Uncharted, a nivel mundial lleva ingresados 139 millones de dólares, aunque todavía tiene que estrenarse en el gigante mercado de China, y la fecha prevista es que irrumpa en los cines de allí el 14 de marzo.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.