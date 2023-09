'Misterio en Venecia' logra liderar la taquilla española en su segundo fin de semana

En una pugna muy reñida, no lo consiguió en su debut, pero en su segundo fin de semana en cartelera Misterio en Venecia dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh ha superado a La monja II en lo más alto del podio de las películas más taquilleras en nuestros cines. Según los datos aún provisionales de ComScore Movies, la nueva adaptación de Branagh basada en los relatos de Agatha Christie se ha hecho con 693 mil euros, mientras que la segunda entrega de La monja bajó al segundo lugar, en su tercera semana, con 584 mil euros recaudados.

A nivel global, Misterio en Venecia también va amasando sus buenos ingresos, aunque no sean espectaculares, y acumula 71,5 millones de dólares (unos 67,5 millones contabilizados en dólares), de los que 25,3 se corresponderían al mercado estadounidense. Por su parte, La monja II ha cosechado hasta el momento 204,2 millones de dólares en las pantallas de todo el mundo donde se ha estrenado, de los que 69,2 procederían también precisamente de Estados Unidos y Canadá.

Volviendo a la taquilla española, pese al buen puñado de novedades del pasado viernes en nuestra cartelera, solo la comedia Vida perra dirigida por Josh Greenbaum se coló entre las diez más taquilleras. Concretamente, debutó sexta con 164 mil euros ingresados.

La siguió en el puesto decimotercero Jeanne du Barry, el filme de época ambientado en la corte del rey francés Luix XV y que protagoniza Johnny Depp junto a Maïwenn (que es además la directora), con unos 70 mil euros recaudados y un promedio de recaudación por pantalla no especialmente destacado. Se exhibía en 142 y su promedio fue de 492 euros. Muy lejos, por ejemplo, de los 1.498 de Misterio en Venecia (que se proyectaba en 463 pantallas o los 1.389 de La monja II que se podía ver en 421).

Las diez más taquilleras en España (del 22 al 24 de septiembre)

1 - Misterio en Venecia. 693.552 euros (y en diez días acumula 2.206.040 euros y 326.890 espectadores).

2 - La monja II. 584.837 euros (y en 17 días, 5.056.648 euros y 726.588 espectadores).

3 - Campeonex. 328.639 euros (y en 38 días, 9.764.759 euros y 1.588.751 espectadores).

4 - The Equalizer 3. 248.024 euros (y en 24 días, 4.073.212 euros y 596.903 espectadores).

5 - After. Aquí acaba todo. 211.492 euros (y en diez días, 874.713 euros y 132.100 espectadores).

6 - Vida perra. 164.735 euros y 25.280 espectadores en tres días.

7 - Todos los nombres de Dios. 159.015 euros (y en diez días, 579.894 euros y 91.651 espectadores).

8 - Oppenheimer. 134.740 euros (y en 67 días, 19.844.291 euros y 2.960.611 espectadores).

9 - Barbie. 104.936 euros (y en 67 días, 32.573.858 euros y 5.092.249 espectadores).

10- Ninja Turtles: Caos mutante. 94.079 euros (y en 31 días, 2.173.100 euros y 346.260 espectadores).

