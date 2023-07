Estas son las increíbles escenas de acción de 'Misión Imposible' que ya han pasado a la historia

La saga de Misión Imposible siempre se recordará como una de las más populares en la industria del cine de acción. Durante más de 25 años que lleva en escena, las películas protagonizadas por Tom Cruise han cosechado el suficiente éxito como para continuar sobreviviendo a lo largo del tiempo en una vorágine cinematográfica.

Además, las buenas recaudaciones de taquilla y un sinfín de nominaciones a premios durante sus seis películas (la séptima entrega se estrena el 12 de julio en España), ha hecho que su legado permanezca muy vigente entre los amantes de esta trama.

Una de las claves de los títulos conseguidos con el paso de los años y reconocidos por todo el mundo cinematográfico han sido gracias a los efectos especiales y a las sorprendentes escenas de acción protagonizadas por parte del elenco de actores de la saga y, sobre todo, por el máximo protagonista, Ethan Hunt (Tom Cruise). A continuación, en Cinemanía resaltaremos las escenas más icónicas de las distintas películas de una trama que ha hecho historia en Hollywood.

1.- Túnel explosivo (1996)

Esta escena, que fue rodada en un estudio en la primera entrega, es de las más icónicas que se recuerdan de la saga de Misión Imposible. El director consigue una gran hazaña mostrando a Tom Cruise en lo que parece ser el techo y los laterales de un tren de alta velocidad que recorre un túnel a más de 300 kilómetros por hora. Las habilidades y movimientos del principal protagonista sobre el ferrocarril y, posteriormente, en el helicóptero, resultan ser tan inverosímiles como increíbles.

2.- Escalada libre (2000)

Tom Cruise protagoniza otra de las escenas más increíbles de la trama en la segunda parte de Misión Imposible. En ella se puede ver como Ethan Hunt, durante sus vacaciones, trata de ascender a lo largo de una montaña realizando movimientos realmente sorprendentes: impulsarse inversamente hacia atrás o quedar colgado a miles de metros de altura de un solo brazo, entre otras, son algunas de las representaciones de esta famosa escena.

3.- Salto nocturno (2006)

Nuestro protagonista es fan de realizar grandes saltos sobre edificios de una altura considerable. En la tercera parte de la saga y la noche como protagonista, Ethan Hunt intenta asaltar una azotea llena de villanos de un bloque a otro.

Con la ayuda de su equipo, Tom consiguió el objetivo, pero se le complicó más de lo que pensaba, puesto que descendió varios metros hasta quedarse a unos centímetros de la caída libre. Finalmente, Cruise se agarró a una cornisa que le salvó la vida.

4.- Trepar el edificio más grande del mundo (2011)

En la cuarta parte, Misión Imposible: Protocolo Fantasma, Tom Cruise vuelve a hacer de las suyas con unos movimientos y una escena que quedará para el recuerdo de este famoso proyecto. Ethan, mientras escala el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, debe regresar a su interior y la única manera de hacerlo es mediante una ventaba abierta que se encuentra situada a una distancia considerable. Con toda la confianza del mundo, nuestro protagonista se lanza al vacío con la intención de entrar por ese hueco tan pequeño. Sin duda alguna, lo consiguió.

5.- Ethan se aferra a un avión (2015)

Misión Imposible: Nación secreta rompe con todos los estereotipos de cualquier película de acción con la escena de Tom aferrándose a un avión que está despegando. Hasta el propio protagonista no creía lo que iba a suceder en el rodaje: "No me lo podía creer".

No podía dormir la noche de antes", recalcó Cruise en una entrevista. Por increíble que parezca, el supervisor de efectos especiales, David Vickery, confirmó que la toma se rodó hasta ocho veces: "Pensé que sería una toma, pero fueron ocho. Fue espectacular".

6.- Carrera por los tejados (2018)

En la última y sexta parte emitida de Misión Imposible: Fallout, Ethan realiza, junto a Henry Cavill, una persecución espectacular por los tejados de la ciudad de Londres. Las habilidades de ambos protagonistas fueron claves para rodar una escena que no salió del todo como se esperaba desde dirección, puesto que Tom Cruise, después de realizar un salto, se dobló el tobillo de forma contundente y tuvieron que parar la grabación hasta que se recuperase. No obstante, nuestro máximo protagonista logró finalizar una escena que ya es historia del cine.

