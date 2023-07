Las mil caras de Miguel Ángel Múñoz: desde el niño de 'El palomo cojo' a 'El regreso de UPA Dance'

Pocos actores hay en España que despierten más simpatía que Miguel Ángel Muñoz. El madrileño, que este 4 de julio cumple 40 años, es conocido especialmente por interpretar a Rober en la serie Un paso adelante, papel que ha retomado hace apenas unas semanas en El regreso de UPA Dance, una serie original de ATRESplayer PREMIUM.

Pero a Muñoz no solo se le da bien eso de dar vida a personajes. Ha demostrado a lo largo de los años que se desenvuelve a la perfección en otras facetas, como el baile, la cocina o incluso el mundo de la música. Es uno de los actores más polivalentes del panorama español, tal y como ha probado en numerosos programas de televisión.

Así comenzó Miguel Ángel Muñoz

La cara más conocida de Miguel Ángel Muñoz es, obviamente, la de actor. Debutó con apenas 12 años en la película El palomo cojo (1993), dirigida por Jaime de Armiñán, aunque no fue hasta 2002 cuando le llegaría el éxito con Un paso adelante. Después de dejar la academia de Carmen Arranz (Lola Herrera), el madrileño ha participado en más ficciones de éxito, como Amar es para siempre, Capadocia o Sin identidad. Su último trabajajo ha sido encarnar a Julio Iglesias en Bosé. Además, también ha participado en varios largometrajes de éxito, como What About Love (2012), Al final todos mueren (2013) o El crack cero (2019).

'Un paso adelante' ANTENA 3

Director

También ha mostrado sus dotes como director en su documental 100 días con la Tata, donde relata las vivencias que tuvo junto a su abuela durante la cuarentena. Gracias a la cinta, Miguel Ángel Muñoz consiguió un Premio Forqué al mejor largometraje documental y dos galardones en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Su faceta como bailarín

Muñoz ya probó sus cualidades como bailarín durante las seis temporadas de Un paso adelante, aunque el madrileño ha seguido en ese mundo años más tarde. En 2014 participó en la quinta temporada de la versión francesa de Dancing with the Stars, en la que quedó en cuarta posición. En 2021, fue uno de los capitanes de equipo en The Dancer, el programa de TVE en el que se buscaba el mejor bailarín de España. Ahora, 18 años después, volverá a bailar con sus compañeros en El regreso de UPA Dance.

También destaca como cantante

Debido al éxito de Un paso adelante, se lanzaron hasta cuatro discos con canciones de la serie, que tuvieron un gran número de ventas (el primer álbum, UPA Dance, vendió casi un millón de copias y está certificado 7 veces platino). Después del final de la ficción, Miguel Ángel Muñoz siguió su carrera en solitario, lanzando otros dos LP, e incluso uno de ellos es disco de oro en Italia y Francia. Gracias a su faceta musical, pudo compartir escenario con Janet Jackson en el festival NJR en Lille, en 2007.

¡E incluso cocinero!

En 2016, el madrileño fue uno de los concursantes de la primera temporada de Masterchef Celebrity, en la que Muñoz mostró su talento entre fogones. El actor finalmente se alzó ganador de la edición por delante de Cayetana Guillén Cuervo. Donó los 75.000 euros del premio a la Fundación Pequeño Deseo, una ONG que se dedica a cumplir los anhelos de niños con enfermedades crónicas o mal pronóstico.

Miguel Ángel Muñoz ganó la primera edición de 'MasterChef Celebrity' RTVE

Presentador de televisión

Su triunfo en Masterchef Celebrity le abrió, aunque cuatro años más tarde, la puerta de mundo de los presentadores. En 2020, el madrileño fue la cara visible del programa Como Sapiens, un magazine gastronómico del que se emitieron 74 episodios.

Su ex cuñado fue Tom Cruise

En su paso por la academia de baile, Miguel Ángel Muñoz inició una relación con su compañera de reparto Mónica Cruz. Su noviazgo con la actriz (2002-2004) coincidió con el de Penélope Cruz y Tom Cruise, por lo que, durante un tiempo, el madrileño y el protagonista de Misión Imposible, cuya séptima entrega llega el miércoles 12 de julio a cines, fueron cuñados.

