Dónde ver 'Un paso adelante', la serie que lanzó a la fama a Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz

Hace 20 años, la escuela de Artes Escénicas Carmen Arranz acogía a 20 prometedores artistas para formarlos en música, canto y baile. Unos jovencísimos Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol, Beatriz Luengo y Mónica Cruz se abrían camino en la televisión gracias a Un paso adelante, la serie de Antena 3 que mostraba el día a día de los alumnos y profesores de la academia. Lola Herrera era la directora del centro, en el que también trabajaban Natalia Millán y Toni Acosta, entre otros.

La serie creada por Ernesto Pozuelo, Pilar Nadal y Daniel Écija es recordada, en parte, por ser el origen del grupo musical UPA Dance, conformado originalmente por Muñoz, Luengo, Puyol, Cruz, Silvia Marty, Erika Sanz y Raúl Peña. A raíz de su aparición en la ficción, la banda se convirtió en uno de los grupos con más éxito de España. Los 2000 quedaron así marcados para siempre por temazos como Sámbame o Morenita.

A lo largo de sus 6 temporadas, vimos crecer y evolucionar a las jóvenes promesas del baile en su búsqueda por hacerse un hueco en el mundo del espectáculo. Finalmente, la serie emitió su último capítulo el 24 de abril de 2005 pero, actualmente, puede volver a disfrutarse en las plataformas de Netflix, Amazon Prime Video y Atresplayer Premium.

El regreso a la academia

Física o Química, Los hombres de Paco, Los protegidos... Los jóvenes de los 2000 ya han crecido y la nostalgia por las series de su adolescencia empieza a florecer. Atresmedia es consciente de ello y, en estos últimos años, son bastantes las series que han contado con un regreso en forma de nueva serie o de un capítulo especial, para celebración de todos sus fans. Un paso adelante no iba a ser menos.

En julio de este año, Atresplayer Premium confirmaba el regreso a la academia Carmen Arranz con Upa Next, la serie que volverá a abrirnos las puertas de la reputada escuela de baile. El revival contará con la aparición de parte del reparto original como Muñoz, Luengo y Cruz, a los que se ha añadido Chanel como nueva incorporación. Destaca la ausencia de Pablo Puyol, quien ha afirmado que "quería estar en ese reencuentro, pero no me han llamado".

Por ahora, habrá que conformarse con Historias de UPA Next, una serie de seis relatos cortos que sirven de anticipo al estreno del revival de Un paso adelante y que ya puede verse en Atresplayer Premium.

