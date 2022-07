'UPA Next' presenta a sus nuevos protagonistas (y confirma el regreso de Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz)

La nostalgia es aplicable a cualquier mercado, y desde luego las series que Antena 3 emitió a en los primeros 2000 no son una excepción. La plataforma de streaming derivada de la cadena, ATRESplayer Premium, se ha embarcado en los últimos meses en la festiva revisión de algunos de estos títulos, destacando el especial de Física y química: El reencuentro y la nueva temporada de Los hombres de Paco. Recientemente la compañía anunció sus planes para realizar un tratamiento similar con Un paso adelante, serie que entre 2002 y 2005 llevó la audiencia de Antena 3 a una cifra entre los tres y cuatro millones de espectadores por capítulo. Así como alumbró la creación de todo un grupo musical, UPA Dance.

En semanas recientes se han conocido los primeros detalles. Pablo Puyol se ha quedado fuera del revival (“Yo quería estar en ese reencuentro pero no me han llamado”, lamenta) y Miguel Ángel Muñoz dejó claro antes de nada que estaba dispuesto a volver, en cualquier circunstancia. “Obviamente si la trama es interesante estaré, y si no lo es estaré en un capítulo y ya está”, dijo. Ayer se celebró el evento UPA Next Reveal Party vía Twitch, donde se dieron las principales novedades en torno a UPA Next, tal será el título de la vuelta de Un paso adelante, sobre el equipo reclutado: integrado tanto por viejos conocidos, como por nuevos rostros.

En cuanto a las incorporaciones sabíamos que Chanel Terrero, luego de representar a España en Eurovisión, formará parte del equipo, y ahora hay que añadir a Mónica Mara, Quique González, Marc Betriu, Marc Soler, Claudia Lachispa, Almudena Saltor, Nuno Gallego, Karina Soro y Álex Medina. Todos ellos interpretarán a los nuevos alumnos de la Escuela de Artes Escénicas de Carmen Arranz, encontrándose en sus instalaciones con los personajes ya conocidos por el público de Beatriz Luengo, Mónica Cruz, Lucas Velasco, Marta Guerras y el citado Miguel Ángel Muñoz.

Los nuevos rostros de 'Un paso adelante' Bernardo Doral (ATRESplayer Premium)

También contará con una participación especial episódica de Lola Herrera, que vuelve como Carmen Arranz. Un paso adelante fue creada por Daniel Écija, Ernesto Pozuelo y Pilar Nadal, y la nutrida cantera de protagonistas originales que ha regresado para UPA Next garantiza que el público se sentirá como en casa cerca de veinte años después de la emisión de la serie original.

