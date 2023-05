Por qué Pablo Puyol y Silvia Marty no estarán en 'UPA Next', la secuela de 'Un paso adelante'

Tras los pasos de ficciones con un buen rendimiento como Cristo y Rey o Nacho, Atresplayer apuesta ahora por el lanzamiento de UPA Next, la secuela de la icónica serie Un paso adelante, que enamoró a los espectadores millennials en su emisión entre 2002 y 2005.

UPA Next, compuesta por 8 episodios, recupera a los personajes de Lola (Beatriz Luengo), Rober (Miguel Ángel Muñoz) y Silvia (Mónica Cruz), quienes regresan ahora como los nuevos profesores de la escuela de danza Carmen Arranz. Sin embargo, muchos espectadores echaban en falta el retorno de personajes claves en la ficción como Pedro (Pablo Puyol), Ingrid (Silvia Marty) o Erika (Erika Sanz).

De hecho, los primeros miembros de la banda UPA Dance, nacida dentro de la serie de Antena 3, fueron Beatriz Luengo, Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol, Silvia Marty, Erika Sanz y Raúl Peña. Un grupo que gozó de una gran fama tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, en países como Italia o Francia, cuyos integrantes despertaron verdadera pasión.

Durante la rueda de prensa de la presentación de la serie, Javier Pons, productor de UPA Next, dio las claves de estas sonadas ausencias. "Estuvimos hablando con Pablo Puyol y valoramos su incorporación. Al final no fue posible, pero sí que habrá algún guiño cariñoso hacia su personaje", señalaba el ejecutivo, quien aclaraba las palabras emitidas por el actor unos meses antes.

Estas declaraciones surgían después de que Puyol dijera en una entrevista para Diario Sur: "Yo quería estar en ese reencuentro, pero no me han llamado. No me quieren por alguna razón". Unas declaraciones que cayeron como un jarro de agua fría a la compañía Atresmedia.

"Hicimos un análisis y con tantos personajes teníamos que buscar la alquimia perfecta y no podíamos contar con todos. Tomamos decisiones después de reflexionar mucho en equipo. No hay ningún problema con Pablo Puyol, ni con Silvia Marty, ni con nadie", incidía Pons.

Chanel, otra de las grandes ausentes

Miguel Ángel Muñoz también justificaba las palabras del mandamás en el mismo evento de presentación. "Entiendo que a nivel de guion hay que primar una serie de historias respecto a otras, porque hay que presentar al elenco nuevo y a los antiguos", señalaba el intérprete.

Unos olvidos clamorosos que se sumaban también al abandono de la ficción de Chanel, nuestra representante en Eurovisión en 2022, después de que Atresplayer anunciara que iba a formar parte del casting.

"Entre sus fechas y las nuestras fue imposible. Estaba entusiasmada y el personaje era a medida, pero ha explotado. No me extraña con tanta cosa. El acuerdo fue antes de Eurovisión, pero no se esperaba lo que venía después", confesaba Montse García, directora de ficción en Atresmedia.

La serie era estrenada entre aplausos en Canneseries, de forma previa a su lanzamiento inminente el próximo 7 de mayo en Atresplayer. Una serie donde la danza y la música volverán a estar muy presentes, y que ya abría boca en su premiere con algunos de los antiguos intérpretes de UPA Dance entonando canciones tan icónicas como Sámbame.

