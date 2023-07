¿Necesitas superar una ruptura amorosa? Estas son las películas que por fin te ayudarán a conseguirlo

Hay relaciones que acaban sin que ninguno de sus integrantes sepa el motivo, y la Fernando Fernán Gómez y María Dolores Pradera es una de estas alianzas de final inexplicable. Tras más de quince años juntos, el que ha sido uno de los mejores actores, dramaturgos, directores, conversadores de España y la intérprete y cantante dejaron de vivir juntos. Tiempo después, en una entrevista, a Pradera le preguntarían por qué. “¿Te puedes creer que ahora no caigo en por qué me separé yo de Fernán Gómez?”, respondió ella.

Todos debemos enfrentarnos, a lo largo de nuestra vida, a varias especies diferentes de adiós. Cada ruptura tiene sus razones, sus secuelas y sus amargas, y a veces cruentas, prórrogas.

Dustin Hoffman y Meryl Streep en 'Kramer contra Kramer'

En caso de que padezcas una o la hayas propiciado tú mismo (o, simplemente, te apetezca ver una película), te recomendamos un título según tu situación. No te prometemos que el cine vaya a ser una panacea para el mal de amores, pero sí que un par de horas frente a la pantalla no van a perjudicarte. Quizá, incluyo, te ayuden.

'Corazonada' (1982)

Especialmente aconsejada para: relaciones por las que ya no merece la pena luchar.

¿Por qué?: Porque ella se ha ido, y tú no has hecho nada para retenerla. De hecho, es posible que ella se haya ido precisamente por esto. Y a ti, en el fondo, no te importa. Sois conscientes de que ambos volveréis a enamoraros y de que habrá otros hombres y otras mujeres en vuestra vida, así que no trates de detenerla. No la sigas hasta el aeropuerto e intentes convencerla, cantándole un You’re my sunshine desafinado, porque ella podría responderte que ya es demasiado tarde. Y llevaría razón.

Corazonada está disponible en Filmin.

Si no funciona, probar con Lo que el viento se llevó.

'Corazonada' Cinemanía

'La La Land' (2016)

Especialmente aconsejada para: relaciones en las que la realidad se abre paso.

¿Por qué?: Porque vuestros planes eran incompatibles. Os quisisteis, es posible que aún la quieras mucho después de que ella se haya ido; y sabes que ella también te querrá a ti aunque esté lejos y ambos estéis solos, o quizás acompañados ya. Pero la vida debía continuar: tú siempre soñaste con ese trabajo, con estudiar esa carrera, con hacer ese viaje; y ella debe marcharse para, a su vez, hacer ese trabajo, estudiar esa carrera y hacer ese viaje. Por eso, es mejor que os despidáis ahora, con la certeza de que habrías sido igualmente felices de haberos quedado juntos.

La La Land está disponible en Amazon Prime Video, Sky Show Time y Movistar Plus.

Si no funciona, probar con Las zapatillas rojas.

'La La Land' Cinemanía

'Antes del amanecer' (1995)

Especialmente aconsejada para: relaciones que quizá no se han dicho adiós para siempre.

¿Por qué?: Porque ella también debe marcharse, pero puede que vuelva. O tal vez os encontréis en un lugar diferente, en un tiempo diferente, por casualidad, cuando ambos seáis ya otros. Entre tanto, no te quedará más que esperar a que ella confíe en que las horas que pasasteis juntos no fueron suficientes, y acuda a esa cita improbable que habéis fijado sin demasiada fe a un mes, a un año y una vida de distancia. Y si esto no ocurre y no volvéis a veros, aún tendrás esos pocos instantes para almacenarlos en tu recuerdo para siempre ¿No sería esto último ya una promesa de eternidad?

Antes del amanecer está disponible en HBO Max y en Movistar Plus.

Si no funciona, probar con Manhattan o La chica del adiós.

'Antes del amanecer' Cinemanía

'Los puentes de Madison' (1995)

Especialmente aconsejada para: relaciones rotas que ni siquiera llegaron a existir.

¿Por qué?: Porque él llegó cuando ya no era posible, o tú ni siquiera te atreviste a confesarle que lo querías, la oportunidad nunca surgió y ahora es tarde. Y, pese a todo, entre ambos hubo un vínculo, un enlace fantasmal que de alguna manera no podéis ignorar, y que os mantendrá unidos cuando ya no os una nada, apenas una vieja fotografía, un álbum amarillento o la memoria vaga de un nombre que tal vez era el suyo.

Los puentes de Madison está disponible en HBO Max.

Si no funciona, probar con Breve encuentro, Locuras de verano, Cyrano de Bergerac (1990) o Cartas a una desconocida.

'Los puentes de Madison' Cinemanía

'El graduado' (1967)

Especialmente aconsejada para: relaciones rotas que aún tienen solución.

¿Por qué?: Porque ella se ha ido, pero tú puedes seguirla. Todavía puedes convencerla, cantarle un You’re my sunshine desafinado y lograr que ella no se suba al avión y se marche. O irrumpir en su boda justo antes de que dé el "sí quiero" definitivo, para que huya contigo en un gran autobús amarillo cuya silueta irá, lentamente, difuminándose en el aire caliente del verano.

El graduado está disponible en Amazon Prime Vídeo y en Filmin.

Si no funciona, probar con Primavera en otoño.

'El graduado' Cinemanía

'Historia de un matrimonio' (2019)

Especialmente aconsejada para: relaciones rotas que tuvieron que evolucionar para sobrevivir.

¿Por qué?: Porque continuar sólo os habría hecho daño. ¿Para qué, si el amor que un día hubo entre ambos ya no existía? Si lo habías visto de la mano de otra mujer y ni siquiera te había afectado. Si tú misma habías caminado de la mano de otro hombre unos días más tarde. Y, sin embargo, tendríais que seguir viéndoos porque para vuestro hijo siempre seríais sus padres, o porque trabajáis juntos, o quizá porque, después de todo, erais amigos y el amor no había hecho que esa amistad cesase. O puede incluso que el amor no haya cesado nunca, aunque ahora ya no tenga sentido.

Historia de un matrimonio está disponible en Netflix.

Si no funciona, probar con Kramer contra Kramer.

'Historia de un matrimonio' Cinemanía

'¡Olvídate de mí!' (2004)

Especialmente aconsejada para: relaciones que se rompen de forma inesperada.

¿Por qué?: Porque todo parecía ir bien, tú habrías jurado que todo parecía ir bien, pero ella lo veía de otra forma. Os habíais distanciado sin que te dieses cuenta o ella había conocido a otro, o simplemente nunca había acabado de ser tan feliz como tú, o ni siquiera feliz. Así que tendrás que recomponerte del choque y no será fácil. Ella ha tenido tiempo suficiente para asimilarlo pero tú, ahora, la ves alejarse cuando hace unos minutos estabas eligiendo restaurante para cenar juntos esa noche, hotel para las próximas vacaciones, nombre para vuestro próximo hijo.

¡Olvídate de mí! está disponible en Google Play.

Si no funciona, probar con Annie Hall o Tiempo de valientes.

Fotograma de '¡Olvídate de mí!' Cinemanía

'Her' (2013)

Especialmente aconsejada para: relaciones a distancia rotas.

¿Por qué?: Porque, cuando todo ha terminado, hay una parte de ti que te empuja a pensar que nunca llegó a ocurrir de verdad. No como las relaciones de tus amigos, que se veían cada día, que pasaban las tardes acurrucados en el sofá ante la televisión; y, de pronto, esas relaciones terminaban y a uno le quedaban recuerdos. Pero a ti no: para ti, el amor será una voz en un teléfono, o un rostro en una videollamada que se entrecorta, y largos mensajes por Whatsapp. Y, aún así, son recuerdos, y son tuyos y también de ella, antes de que todo se desmoronase, y vuestras vidas, entrelazadas en la distancia, comenzasen a alejarse la una de la otra.

Her está disponible en Amazon Prime Vídeo, en Movistar Plus y en Filmin.

Si no funciona, probar con 10.000 km.

Joaquin Phoenix en 'Her'

'Almas en pena de Inisherin' (2022)

Especialmente aconsejada para: amistades rotas.

¿Por qué?: Porque decirle adiós un amigo es tan difícil como despedirse del hombre y la mujer a la que se amó. Y aún es más difícil aceptar que esa amistad ha terminado cuando para uno no lo ha hecho: se habrá enfadado, estará de broma, no puede haberse olvidado tan pronto de mí, después de décadas de borracheras, de juergas, de confesiones, de lealtad. Y, sin embargo, la amistad ya no existe, y hay que aprender a vivir con ello.

Almas en pena de Inisherin está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

Si no funciona, probar con La red social y Cuenta conmigo.

'Almas en pena de Inisherin'

'The Beatles: Get Back' (2021)

Especialmente aconsejada para: relaciones profesionales rotas.

¿Por qué?: Porque juntos erais únicos. Nadie se os acercaba, no teníais rival. Te habías acostumbrado a pensar en él como en tu hermano siamés. Él era parte de tu propia esencia, pero ahora tendrás que empezar a cantar tú solo tu canción, porque él ya no estará ahí para acompañarte con su guitarra aunque le pidas, a gritos, que vuelva; aunque se lo pidas en la azotea de un edificio bajo el cielo nublado de Inglaterra, y el público que os rodea también os implore que no os separéis, ese será vuestra despedida, así que disfruta del concierto porque estas serán las últimas notas que toquéis juntos.

The Beatles: Get back está disponible en Disney Plus.

Si no funciona, probar con Oasis Knebworth 1996.

'The Beatles: Get Back'

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.