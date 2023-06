Las 10 mejores películas eróticas de Netflix que no puedes perderte

Aunque Gustav Klimt dijo en una ocasión que cualquier arte es erótico, el cine, como destilado de los artes precedentes, ha demostrado su capacidad para ser también el más erótico de todos. Como género, en cambio, el cine erótico no parece estar viviendo su mejor momento.

Aguas profundas (2022), la película que trajo de vuelta a Adrian Lyne (9 semanas y media y Atracción fatal) tras veinte años de retiro, dejó un rictus de decepción en los labios de sus seguidores. En cambio, el mediometraje Extraña forma de vida (2023), de Almodóvar, se ha erigido como una de las películas con mejor taquilla de finales de mayo en las salas españolas.

Mientras el cine erótico encuentra su camino a casa, Netflix y otras plataformas de streaming se han transformado en un refugio para erotómanos y melancólicos de tiempos más ardientes.

Sin embargo, no siempre es fácil elegir el título perfecto para una noche en compañía (o solitaria) y uno puede desperdiciar el precioso tiempo deambulando de una película a otra. O, peor aún, decantándose por 365 días o Cincuenta sombras de Grey. Para evitar que ese sea tu caso, te ayudamos con estas diez dosis de erotismo disponibles en Netflix.

Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en 'Brokeback Mountain'. Cinemanía

1. 'Brokeback Mountain' (2005)

El erotismo no tiene nada que ver con un cuerpo desnudo. En Brokeback mountain hay escenas de sexo, pero no es ahí donde reside su atracción principal, sino en la creciente y conmovedora tensión creada en torno a Ennis Del Mar (Heath Ledger) y Jack Twist (Jake Gyllenhaal), dos viriles vaqueros contratados para mantener las ovejas de un rancho a salvo de los coyotes.

Homesick es una de esas joyas eróticas perdidas en el catálogo de Netflix Cinemanía

2. 'Homesick' (2015)

El catálogo de Netflix está lleno de joyas ocultas que esperan, pacientemente, a ser descubiertas, y Homesick (De Naermeste) es una de ellas. La sensual pero incómoda química existente entre Ine Marie Wilmann (Trol) y Simon J. Berg (Un plan perfecto) es la gran fortaleza de esta película noruega sobre amores prohibidos.

Greta Fernández y Natalia de Molina protagonizan 'Elisa y Marcela' de Isabel Coixet

3. 'Elisa y Marcela' (2019)

Ambientado a finales del siglo XIX, el penúltimo largometraje de Isabel Coixet reunió a Natalia de Molina (Asedio) y Greta Fernández (La hija de un ladrón), que viven un romance secreto que desafía al paso del tiempo y a las tercas convenciones de la época. Un romance, por cierto, muy explícito.

Maggie Gyllenhaal se pone a las órdenes de James Spader en Secretary Cinemanía

4. 'Secretary' (2002)

Si la pasión entre Elisa y Marcela no se atenuó con el paso de los años, el atractivo de James Spader (Crash) sí sufrió algún que otro percance. Spader, el regordete y calvo hombre del sombrero de Blacklist, fue el galán infalible durante los 90 y principios de los 2000. En Secretary, una perversa comedia romántica, Spader vuelve loca a una ya muy predispuesta secretaria, interpretada por Maggie Gyllenhaal (Donnie Darko).

'Kiki, el amor se hace', de Paco León

5. 'Kiki, el amor se hace' (2016)

Paco León abre el baúl de las filias sexuales más recónditas en este creativo remake de la australiana La pequeña muerte (2014). Con Belén Cuesta (La trinchera infinita), Candela Peña (Princesas) o Luis Callejo (Érase una vez en Euskadi), entre otros muchos, a sus órdenes, el director y actor sevillano proporciona no pocos momentos erótico-festivos.

Fotograma de Duck Butter, con Laia Acosta Archivo

6. 'Duck Butter' (2018)

Dos artistas agotadas y desencantadas se zambullen en una intensa cita de veinticuatro horas en la que, obviamente, no sólo hay conversaciones sobre pintura y literatura. No es una comedia perfecta, pero Miguel Arteta (director de algunos episodios de Succession) se las ingenia para mantener nuestra atención, lo cual es siempre más sencillo con Laia Costa (Cinco lobitos) como protagonista.

Habitación en Roma

7. Habitación en Roma (2010)

Pese a que sólo seis actores participaron en esta película de Julio Medem (Los amantes del círculo polar), al espectador le costará recordar a los acompañantes de Elena Anaya (La piel que habito) y Natasha Yarovenko (Diario de una ninfómana). De nuevo, dos mujeres se encierran en una habitación para compartir sus desengaños, sus frustraciones... y algunas cosas más.

Fotograma de la nueva adaptación de El amante de lady Chatterley Cinemanía

8. 'El amante de Lady Chatterlay' (2022)

Pese a ser una de las cumbres literarias del erotismo, las adaptaciones al cine de la novela de D. H. Lawrence han sido pocas y no muy afortunadas. Laure de Clermont-Tonnerre (The Mustang) ha sido la última directora en probar suerte con El amante de Lady Chatterlay y su apuesta no le ha salido nada mal: algunas de las escenas más fogosas del cine en 2022 son las que en esta nueva versión protagonizan Emma Corrin (The Crown) y Jack O’Donnell (This is England).

En carne viva, protagonizada por Meg Ryan Cinemanía

9. 'En carne viva' (2003)

La ganadora de dos Óscar Jane Campion (El poder del perro) paralizó la ininterrumpida carrera como actriz de comedia romántica de Meg Ryan (Tienes un e-mail) y la introdujo en un thriller erótico-policial en el que Mark Ruffalo (Zodiac) interpreta a un enigmático y atractivo detective.

'¡Átame!' (Pedro Almodóvar, 1989) EL DESEO

10. '¡Átame!' (1989)

Durante la presentación de Extraña forma de vida en el festival de Cannes, Almodóvar reconoció que cada vez le interesa menos rodar escenas de sexo. En 1989, en cambio, la fascinación del director manchego por estas escenas (que entonces describió como “muy limpias y naturales”) estaba en su máximo apogeo. Algunas de las secuencias más memorables de ¡Átame! son, de hecho, producto de esta ya evanescente afinidad de Almodóvar por el sexo en la gran pantalla.

