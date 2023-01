'Romeo y Julieta': los protagonistas demandan a Paramount por obligarles a rodar desnudos cuando eran menores de edad

Leonard Whiting y Olivia Hussey, protagonistas de la versión de Romeo y Julieta que dirigió Franco Zeffirelli en 1968, han demandado 55 años después a Paramount acusando al estudio de explotación sexual infantil por una escena de la película que tuvieron que rodar desnudos cuando eran menores de edad.

Los actores han presentado su demanda ante el Tribunal Superior de Santa Mónica acusando a Paramount de explotarlos sexualmente y de distribuir imágenes de ellos desnudos siendo menores de edad. Hussey tenía 15 años cuando interpretó a la Julieta de la tragedia de William Shakespeare; Whiting, 16 años en el momento del rodaje.

Según ha publicado Variety, la demanda alega que el director Franco Zeffirelli, fallecido en 2019, prometió a los actores que no tendrían que desnudarse para la película, ya que en el rodaje de la escena de intimidad sexual que contemplaba el guion, donde ambos aparecían desnudos tumbados uno junto a otro, emplearían ropa interior de color carne.

Sin embargo, días antes de rodar la escena en cuestión Zeffirelli les habría suplicado que actuaran desnudos con maquillaje corporal, bajo la advertencia de que si no "la película fracasaría", según se recoge en la declaración de los demandantes. Además, el director habría engañado a los actores en cuanto a la posición de la cámara y las imágenes que acabaría filmando.

"Lo que les dijeron y lo que pasó fueron dos cosas diferentes", ha declarado el representante de Hussey y Whiting. "Ellos confiaron en Franco [Zeffirelli]. Tenían 16 años, eran actores, así que asumieron que no traicionaría la confianza que tenían en él. Era su amigo. Francamente, ¿qué podían hacer con 16 años? No había otra opción. No existía el #MeToo".

Los demandantes reclaman a Paramount una compensación de más de 500 millones de dólares en daños amparándose en la Ley de Víctimas Infantiles de California, que permite a los supervivientes de abuso sexual infantil presentar casos civiles y tenía suspendido hasta el pasado 31 de diciembre el plazo de prescripción para las denuncias más antiguas de abusos sexuales a menores.

Hussey y Whiting denuncian que desde el estreno del filme, que fue nominado a cuatro premios Oscar de la Academia de Hollywood (ganó dos: mejor fotografía y mejor vestuario), sufrieron daños emocionales y profesionales al ver limitadas sus ofertas laborales. Ninguna de sus carreras despuntaron, si bien Olivia Hussey participó en películas como Black Christmas (1974), Muerte en el Nilo (1978) o la primera adaptación de It (1990).

"En Hollywood todo aquello era un tabú, pero en Europa había un montón de películas con desnudos, así que no le dimos importancia", afirmaba la actriz en una entrevista de 2018. "Era necesario para la película", aportó en otra del mismo año, destacando la delicadeza de Zeffirelli al rodar el filme. "Todo el mundo piensa que éramos muy jóvenes y probablemente no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero éramos muy conscientes. Ambos veníamos de escuelas de artes dramático y cuando estás trabajando te lo tomas muy en serio".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.