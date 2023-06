Manolo Solo: "Erice nos decía que había que abandonarse al misterio"

Cuando hablamos con el protagonista de La desconocida estaba a punto de marcharse al Festival de Cannes. No había visto Cerrar los ojos, el regreso a la ficción de Víctor Erice casi treinta años después de su última película El sol del membrillo.

Charlamos con el actor de Tarde para la ira sobre le misterio de trabajar con Erice, el punto de inflexión que supuso la ópera prima de Raúl Arévalo en su carrera y el reto de interpretar al personaje principal de La desconocida, un ciberacosador de menores en un thriller lleno de giros de guion en el que comparte cartel con Laia Manzanares.

Tu personaje se hace pasar por un chico de 16 años para extorsionar a una menor. ¿No te dio miedo interpretar a un personaje tan oscuro?Sí. La verdad es que tardé en aceptarlo. No sabía si estaba preparado. Me parecía muy duro y no sabía por dónde cogerlo. Aunque yo no soy de esos actores que se meten en el personaje a riesgo de su propia estabilidad mental, me daba miedo. Al final, me convencieron. Era un reto. Y me apetecía mucho currar con Laia Manzanares [coprotagonista de La desconocida].

¿Pudiste llegar a entender al personaje?Se puede entender lo que le sucede como un impulso, una debilidad, una flaqueza, una adicción. Como un comportamiento turbio y sucio que uno no puede evitar, o cree que no puede evitar, que le domina. Una vez que lo acepté intenté pasarlo por mí, que es lo que hago con los personajes. El director nos ofreció a Laia y a mí la posibilidad de decir lo que nos incomodaba, y eso nos ayudó mucho.

La situación de vuestros personajes va cambiando y, con ella, vuestros registros. ¿Cómo trabajaste esas capas?La estructura era así, y eso nos permitía hacer una progresión interesante. Al principio mi personaje es duro y cruel, pero luego la vulnerabilidad va aflorando poco a poco. Intenté darle al personaje esas capas de fragilidad desde el principio.

¿Cómo te has sentido en el papel protagonista después de tantos personajes secundarios?Bueno, la protagonista es “la desconocida” que da título a la película. Pero el mío sí es un personaje principal, el antagonista. Te mentiría si dijera que me da igual el tamaño del personaje. Primo más la calidad pero me llevaban apeteciendo mucho tiempo personajes de más calado, que se puedan ver más registros míos y durante más tiempo.

Desde Tarde para la ira no te ha faltado trabajo. ¿Este personaje fue un punto de inflexión?Sí. Claramente. Yo venía en progresión ascendente, cada vez accedía a mejores personajes y mejores películas. Pero a partir de ahí se multiplicó, se aceleró, se intensificó. Es lo que tienen los premios, que te hacen visible.

Desde aquello, ¿con qué momento te quedas de tu carrera?He disfrutado más de la progresión, de que me lleguen más guiones y poder elegir. Con Víctor Erice me hacía muchísima ilusión poder trabajar [en Cerrar los ojos]. Es trabajar con una leyenda. Ha sido una experiencia intensa. No hemos ensayado, ni hablado, él decía “que había que abandonarse al misterio”. Y yo he intentado adaptarme a su manera de trabajar. Aunque a veces me acordaba del desconcierto de Fernan Gómez en el rodaje de El espíritu de la colmena.

