Diez películas para descubrir a Rafael Azcona en FlixOlé en el 15 aniversario de su muerte

Los aniversarios de fallecimientos revisten significado cinéfilo y llevan de manera natural al homenaje y a la revisión de películas. Se cumplen 15 años de la muerte de Rafael Azcona (1926-2008), el gran guionista de nuestro cine, y FlixOlé promueve el redescubrimiento de su figura seleccionando diez de los títulos en los que dejó su esencia disponibles en su catálogo.

'El pisito' (Marco Ferreri, 1958)

Supuso el debut cinematográfico de Azcona y su primera colaboración con Marco Ferreri, vinculación que luego tendría su etapa italiana. El guionista señalaba que la película se veía favorecida por la mirada extranjera de Ferreri respecto a la realidad española. "A veces, ser extranjero es importante. ¿Cómo decirlo? Se tiene una distancia mayor, ojos nuevos, una sensibilidad distinta y más aguda", decía el director en una entrevista acerca de El cochecito (1960), la otra obra clave de su trabajo conjunto.

Como curiosidad, Luis García Berlanga quiso dirigir los dos filmes citados. El cineasta explicó en su momento que llegó tarde a esas dos películas que tanto le gustaban.

'Plácido' (Luis García Berlanga, 1961)

Una obra fundamental de nuestro cine por el discurso canalizado bajo su humor negro. El filme, que sería nominado al Óscar, iba a titularse en origen Siente un pobre a su mesa, si bien después se optaría por Los bienaventurados, denominación prohibida por la dictadura.

Berlanga tenía la idea en mente, rechazada por varios productores, y se la contó a Azcona en el Café Comercial, donde a lo largo de dos tardes edificaron las bases de la historia. En el guion también intervinieron José Luis Colina y José Luis Font debido a que Azcona se marchó a Roma por trabajo, aunque a su vuelta revisó la versión final.

'El verdugo' (Luis García Berlanga, 1963)

Nino Manfredi y José Isbert, en 'El verdugo' (FlixOlé)

La manera en que Berlanga y Azcona la articularon permitió que esta transgresora comedia negra alusiva a la pena de muerte pasara, con algunos cortes, el primer control censor. Sin embargo, en el marco del Festival de Venecia provocó la indignación del embajador español en Roma, movimiento que trajo más 'tijera' y un riesgo de prohibición que por suerte no se produjo gracias al recorrido internacional adquirido por el filme.

Esta gran película tuvo una versión teatral a cargo de Bernardo Sánchez Salas, dramaturgo y biógrafo de Berlanga, y con Juan Echanove y Luisa Martín en los papeles principales. A pesar de su recelo previo, a Azcona le encantó. "Solo me dijo: te ha quedado un poquito larga la escena de la boda. Si le quitas esos cinco minutos, está extraordinario", explicó Sánchez Salas en un acto en la Academia de cine en 2021.

'Peppermint Frappé' (Carlos Saura, 1967)

En esta película, por la que Saura ganó el Oso de Oro al mejor director en Berlín, Azcona se encargó de pulir lo escrito y trabajado por el maestro aragonés y por Angelino Fons, sin añadir líneas. En palabras de Saura (extraídas de un libro de Enrique Brasó dedicado al cineasta), "Azcona se limitó a reordenar el material, discutir un poco la estructura del guion, cortó lo que nosotros no sabíamos cortar".

El guionista, por tanto, aportó en este caso la importante visión externa para mejorar la narración. La estructura plasmada contribuye precisamente a lo que transmite la singular obra.

'El anacoreta' (Juan Estelrich, 1976)

Fernando Fernán Gómez brilló en 'El anacoreta' (FlixOlé)

Se trata del único largometraje firmado por Juan Estelrich, que venía de dirigir el mediometraje Se vende un tranvía, el primer guion de Berlanga y Azcona trasladado a la pantalla. Protagonizado por Fernando Fernán Gómez, premiado en Berlín por su actuación, se basa en Evitad esas orillas…, relato corto del escritor riojano.

La película surgió a raíz de lo que le respondió Azcona a Estelrich cuando este le comentó que le habían ofrecido encargarse de un spaghetti western siempre que no sobrepasara los 14 millones (de pesetas, claro) de presupuesto. "Yo le digo que por ese dinero mejor que haga una película que tenga por único escenario un retrete; nos reímos, pero de pronto me acuerdo de que tengo un cuento que se desarrolla en un cuarto de baño", explicaba Azcona a Luis Alberto Cabezón García.

'La escopeta nacional' (Luis García Berlanga, 1978)

El juego con el esperpento referente a la clase dirigente define la mítica película, con Patrimonio nacional y Nacional III como continuaciones (componen la denominada trilogía nacional) debido al éxito comercial cosechado, el mayor en la trayectoria de Berlanga. En cines la vieron más de dos millones de espectadores.

La idea de la cacería retratada surgió de la anécdota protagonizada en 1961 por Manuel Fraga, invitado a una partida de caza en la finca La Encomienda (Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real) tras ser nombrado ministro. Por accidente, el dirigente gallego le dio un perdigonazo en el trasero a Carmen Franco, la mismísima hija del caudillo.

'El año de las luces' (Fernando Trueba, 1986)

Jorge Sanz y Maribel Verdú, jovencísimos en 'El año de las luces' (FlixOlé)

Trueba y Azcona exponen el tema del despertar sexual en el marco de un centro para tuberculosos y de la posguerra. La obra, galardonada en Berlín, presenta el aliciente de ver a unos jovencísimos Jorge Sanz y Maribel Verdú en los roles de los adolescentes.

"Es un hombre muy pegado a la tierra, a las cosas que se ven y se tocan. De ahí nace su humor. El mío sale de la convención, de la fantasía. Es otro tono, por eso quería colaborar con él2, comentaba Trueba sobre Azcona en declaraciones a Diario 16.

'El bosque animado' (José Luis Cuerda, 1987)

Fue la primera colaboración entre Cuerda y Azcona, que adaptó la novela de Wenceslao Fernández Flórez. La película, con un gran Alfredo Landa, ganó cinco Premios Goya, entre ellos el de guion, en la segunda edición de los galardones. El productor Eduardo Ducay entregó el guion a Cuerda por si se animaba a dirigir el filme, como así hizo.

"Decía que los guionistas eran como las putas, que trabajaban para satisfacer al cliente. Pero él redactaba un primer borrador, lo daba a los productores, les escuchaba y después escribía una segunda versión, que daba por buena. Me apuesto la vida que así no trabajan las putas", afirmó con su particular humor el cineasta manchego en 2008 en un acto en la Academia de Cine dedicado a la figura de Azcona por el décimo aniversario de su muerte.

'¡Ay, Carmela!' (Carlos Saura, 1989)

Andrés Pajares y Carmen Maura, en '¡Ay, Carmela!' (FlixOlé)

La película con más goyas (13 nada menos) hasta la irrupción de Mar adentro. La comedia musical fue un proyecto de reencuentro al limarse las asperezas entre Saura y Azcona, distanciados y enfadados a raíz de las desavenencias surgidas por el tratamiento final del personaje clave de La prima Angélica (1974). La sugerencia creativa del productor Andrés Vicente Gómez allanó el camino hacia una nueva colaboración.

"En nuestra larga y antigua colaboración habíamos tenido sus más y sus menos (...) En todo caso, en esta nueva etapa era para mí un estímulo y una diversión encontrarme con él todas las mañanas en el bar del hotel de la estación de Chamartín, que volvió a ser nuestro punto de reunión. Sin Rafael yo nunca hubiera podido hacer ¡Ay, Carmela!", expuso Saura en una entrevista en la Revista Turia.

'La lengua de las mariposas' (José Luis Cuerda, 1999)

Azcona ganó el Goya al mejor guion adaptado por su modulación de tres relatos de Manuel Rivas, al final el único de los reconocimientos cosechados por el recordado filme (el niño Manuel Lozano, el profesor encarnado por Fernando Fernán Gómez) en la edición del año 2000 a pesar de llegar con 13 nominaciones.

En una comida en un restaurante madrileño, el productor Fernando Bovaira propuso a Cuerda llevar a la pantalla el relato homónimo. El manchego aceptó, indicó que lo más conveniente era incluir también en la ecuación los textos Carmiña y Un saxo en la niebla, resaltando además la idoneidad de contar con Azcona para realizar la tarea.

Todas estas películas y hasta un catálogo de 4.000 títulos se pueden disfrutar en FlixOlé, la plataforma del cine español. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después paga 3,99€/mes o 39,99€/año. Entra en flixole.com y descúbrelo todo.