Los mejores papeles de Candela Peña: de ‘Días contados’ a Rosario Porto en 'el caso Asunta', la próxima docuserie de Netflix

Hace hoy medio siglo, en una casa de Gavá, a apenas veinte kilómetros de Barcelona, nació María del Pilar Peña. Sus padres eran charnegos, él venía de Andalucía y ella, de Murcia, y regentaban un bar cerca de un cine: la joven María del Pilar pronto empezó a imaginar su rostro proyectado en aquella pantalla. ¿Cómo sería eso de actuar en España?

Años después, los vecinos de María del Pilar se arremolinarían a la entrada del cine para ver su debut como actriz aunque, para entonces, ella ya no se llamase así. “Pilar Peña ha muerto. Ahora soy Candela Peña”.

Candela Peña PREVISIONES 20M

La actriz contó en La Resistencia que se planteó cambiar de nombre cuando sus amigos le dijeron que Pilar Peña “no vendía”. Un día, leyendo La casa de Bernarda Alba, la barcelonesa se topó con esta frase “’encendieron la candela’, y un niño dijo que el nombre molaba para mí”. A la mañana siguiente, Peña le dio la noticia a los demás estudiantes de la escuela de interpretación: Pilar había dejado de existir.

Los primeros pasos de Candela fueron triunfales: debutó en Días contados (1994), junto a Carmelo Gómez y a Javier Bardem, película por la que ganó el premio Ondas a mejor actriz de cine y fue nominada al Goya por partida doble, como mejor actriz revelación y como mejor actriz de reparto.

El reparto de 'Días contados', con Carmelo Gómez al frente (FlixOlé)

Sin embargo, su colega de reparto, Ruth Gabriel, que corrió una suerte similar (también se hizo con el Ondas, además de con el Goya a mejor actriz revelación), tuvo en Días contados el cénit de su trayectoria como actriz. ¿Cuáles son los mejores papeles que ha interpretado, desde entonces, Candela Peña?

‘Boca a boca’ (1995)

La catalana repitió con Javier Bardem en Boca a boca, que optó al premio Indepedent Spirit Award en la categoría de mejor película extranjera y le dio su segundo Goya a Bardem (el primero lo había ganado en Días contados; luego se haría con cuatro más).

Boca a boca gozó de buenas críticas, aunque el Austin Chronicle la definió como “una versión edulcorada de Almodóvar”. En cualquier caso, Candela Peña tendría ocasión de ver, desde dentro, en qué se diferenciaba el cine de Manuel Gómez Pereira y el del director manchego en su siguiente título.

Boca a boca no se encuentra, actualmente, disponible en ninguna plataforma.

'Boca a boca' Cinemanía

‘Todo sobre mi madre’ (1999)

La historia del personaje interpretado por Cecilia Roth fue elegida por la revista Time como la mejor película de 1999: meses después, ganaría el Óscar a mejor largometraje internacional. En Todo sobre mi madre, Candela Peña es Nina, amante de Huma Rojo (Marisa Paredes). La actriz fue nominada a su segundo Goya, que fue a parar a María Galiana por Solas.

Todo sobre mi madre está disponible en Netflix y en Filmin.

'Todo sobre mi madre' Cinemanía

‘Te doy mis ojos’ (2003)

Candela Peña trabajó a las órdenes de Icíar Bollaín en Hola, ¿estás sola?, y volvió a hacerlo en Te doy mis ojos, que quizás sea, aún hoy, la película más devastadora que se haya hecho sobre la violencia de género. Su papel secundario en este drama protagonizado por Luis Tosar y Laia Marull le dio a la actriz su primer Goya.

Te doy mis ojos está disponible en HBO Max y en Disney Plus.

'Te doy mis ojos' Cinemanía

‘Princesas’ (2005)

Dos años después de alzar su inaugural cabezón, Candela Peña volvió a subir al escenario del Palacio Municipal de Congresos de Madrid para recoger un segundo Goya, esta vez como actriz protagonista en Princesas, de Fernando León de Aranoa. En esta película, Peña da vida a Caye, una prostituta madrileña que traba una conflictiva amistad con Zulema, compañera de profesión proveniente de República Dominicana.

Princesas está disponible en Netflix, en Amazon Prime Vídeo y en Filmin.

Candela Peña junto a Micaela Nevárez en 'Princesas'

‘Una pistola en cada mano’ (2012)

Pese a sus dos Goya, Candela Peña no volvió a hacer una película hasta 2007, y no fue nominada de nuevo en siete años. En Una pistola en cada mano, Peña protagoniza una de las historias cruzadas de esta comedia de Cesc Gay que le concedió su tercero y, hasta el momento, último gran premio del cine español. En su discurso de agradecimiento, la actriz defendió la sanidad pública y pidió que se le concediesen más oportunidades laborales porque tenía un hijo y “esperaba poder alimentarlo”.

Tiempo después, Candela Peña le confesaría a David Broncano que los Goya “no valen para nada”, y que a veces le daban ganas de venderlos en Ebay cuando no encontraba trabajo. “Yo no puedo dejar de vivir a la espera de que alguien me llame o no me llame”, dijo la actriz en una entrevista para El Español, justificando así que, además de en películas, la hayamos podido ver en el teatro y, también, en la pequeña pantalla.

Una pistola en cada mano está disponible en Filmin.

'Una pistola en cada mano' Cinemanía

‘Hierro’ (2019-2021)

La actriz Candela interpretó a la jueza Candela en este thriller emplazado en la isla canaria de El Hierro, en el que comparte protagonismo con Darío Grandinetti. Peña ha dicho que su personaje en esta serie es “una mujer como ella”, “fuera del canon” y que se sostiene sola: ni ella ni su alter-ego judicial necesitan “a un novio ni a un chulo ni a uno que te diga no sé qué, las mujeres tiramos”.

Por este papel, Candela Peña ha ganado un premio Forqué y un Feroz, además de ser nominada en dos ocasiones a los premios Platino del Cine Iberoamericano.

Hierro está disponible en Movistar Plus.

Candela Peña en 'Hierro' JAIME OLMEDO / MOVISTAR+

'El caso Asunta' (2024)

Aún queda un año para que podamos ver a Candela Peña en el papel de Rosario Porto, la madre adoptiva de Asunta Basterra, cuyo asesinato fue una de las investigaciones policiales más explotadas por los medios de comunicación, y seguidas por los espectadores, en nuestro país. Netflix, que producirá El caso Asunta, ya se había sumergido en él anteriormente con El caso Asunta: Operación Nenúfar, donde también había participado Bambú Producciones.

En plena fiebre por los true-crime, el público tendrá que aguardar varios meses para ver esta serie en la que Tristán Ulloa interpretará a Alfonso Basterra, pero, mientras tanto, puede recurrir a Operación Nenúfar, disponible en Amazon Prime Vídeo y en Atresplayer.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.