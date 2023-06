Ayer supimos de la muerte a los 89 años de Cormac McCarthy, astro de las letras estadounidenses comparado con William Faulkner o Herman Mellville. Nadie como él describió la geografía norteamericana según sus coordenadas más fantasmales y sombrías, analizando el alma humana con una prosa tan siniestra como sus personajes. McCarthy tuvo, además, una estrecha relación con el cine, que empezó pronto en su carrera: a finales de los años 70, cuando había publicado apenas tres libros.

Richard Pearce, envuelto en la serie Visions de PBS, le ofreció escribir un capítulo, The Gardener's Son. En 1977 fue emitido con la presencia de Ned Beatty y Brad Dourif, declamando un exquisito libreto que indagaba en un misterioso asesinato de 1876. Podríamos unir a The Gardener's Sons un corto de 2008, Outer Dark (basado en la novela La oscuridad exterior) en tanto a las adaptaciones más ignotas de McCarthy, pues al margen de ellas todas han sido muy publicitadas e incluso aclamadas.

Todos los caballos bellos (2000)

Matt Damon y Penélope Cruz en 'Todos los caballos bellos'

McCarthy se consagró a principios de los 90, cuando obtuvo el National Book Award. Fue por Todos los caballos bellos, inicio de su Trilogía de la Frontera (completan En la frontera y Ciudades en la llanura), y sería esta novela la primera en ser llevada al cine con todas las de la ley. Dirigía Billy Bob Thornton y escribía Ted Dally (El silencio de los corderos), y las críticas no acompañaron del todo, acusándola de dulcificar al autor.

Con Todos los caballos bellos se da el caso por otra parte de que inaugura la peculiar relación de la pareja Penélope Cruz/Javier Bardem con McCarthy. Cruz obtuvo su primer papel en Hollywood por este western (rodado cerca de Vanilla Sky y Woman on Top), emparejada con Matt Damon mientras que a Bardem le ocurriría otro tanto con cierto memorable papel de la siguiente adaptación de McCarthy.

No es país para viejos (2007)

Javier Bardem en 'No es país para viejos' Cinemanía

Los hermanos Coen consiguieron los mayores aplausos de su carrera por adaptar una novela reciente del escritor oriundo de Rhode Island. No es país para viejos había llegado a las librerías dos años antes, y para llevarla al cine contó con la mediación de Tommy Lee Jones (amigo íntimo de McCarthy) así como de Josh Brolin y un magnético Bardem como Anton Chigurh. Este papel le dio el Oscar, blindando el triunfo de No es país para viejos al ganar otros tres, incluyendo Mejor película.

La carretera (2009)

Viggo Mortensen y Kodi Smith-McPhee

Tal éxito tuvo No es país para viejos que desató una fiebre por las adaptaciones de McCarthy, seguida por otro film memorable. John Hillcoat adaptó escrupulosamente la novela por la que el autor había ganado el Pulitzer, introduciéndonos en un mundo postapocalíptico por el que deambulaban los personajes de Viggo Mortensen y su hijo, Kodi Smith-McPhee. Ambos entregabas, sin ser conscientes, las líneas maestras que seguiría otro fenómeno cultural posterior: The Last of Us.

The Sunset Limited (2011)

Samuel L. Jackson y Tommy Lee Jones en 'The Sunset Limited' Cinemanía

La afición de McCarthy por el cine y su amistad con Jones facilitaron que HBO adaptara una obra de teatro del escritor, The Sunset Limited. La cadena la convirtió en un lujoso telefilm con McCarthy adaptando su propio libreto, y recurrió tanto a Jones como a Samuel L. Jackson para interpretar a los protagonistas. Y únicos personajes de la historia, por cierto: esta se reduce a las conversaciones que tienen dos hombres luego de que uno de ellos haya convencido al otro de no suicidarse.

Child of God (2013)

Scott Haze en 'Child of God' Cinemanía

La fiebre por McCarthy fue tocando a su fin en 2013, cuando llegaron al cine dos historias de su puño y letra y ninguna fue muy apreciada. La primera constituía una adaptación de una de sus novelas más antiguas, Hijo de dios, sobre un hombre violento que se marcha a vivir a una cueva de Tennessee. Le interpretaba Scott Haze, dentro de una película dirigida por James Franco (fan declarado de McCarthy) que tras su proyección en el Festival de Venecia no acaparó demasiados elogios.

El consejero (2013)

Michael Fassbender y Penélope Cruz en 'El consejero'

La gran apuesta cinematográfica de McCarthy (en tanto a un guion que escribió ya pensando en su puesta en imágenes) fue también su mayor decepción, aunque en los últimos años cada vez más gente reivindica El consejero. Dirigía Ridley Scott y congregaba a lo mejor de Hollywood: Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron Díaz, y la pareja Cruz/Bardem cerrando el círculo. Fue entonces muy criticado el libreto excesivamente disperso de McCarthy, aunque escenas como aquella de Díaz teniendo sexo con un coche a lo Titane ya reclamaban preventivamente el culto.

Meridiano de sangre (¿?)

Portada de 'Meridiano de sangre' Cinemanía

Concluimos con una película que no existe, pero no porque varias figuras de la industria no lo hayan intentado repetidas veces. Meridiano de sangre, publicada en 1985, es la obra magna de McCarthy, la que con más argumentos reclama la etiqueta de "gran novela americana": un western sangriento dedicado a un tipejo anónimo que caza cabelleras en la frontera de EE.UU. y México. Se le ha considera "infilmable", pero solo por la cantidad de cineastas que lo han intentado y han fracasado.

Primero fue su camarada Tommy Lee Jones, queriendo dirigirlo con el protagonismo de Jack Nicholson. Luego lo intentó sin éxito Scott (aunque se resarciría rodando El consejero), así como Franco (que dirigió en su lugar Child of God) y Hillcoat (el de La carretera). Todos ellos tuvieron algún tipo de consuelo tras no concretar el proyecto, aunque no pasó lo mismo con Andrew Dominik, Martin Scorsese, Lynne Ramsay, Oliver Stone, Todd Field o incluso Michael Haneke. ¿Quizá ahora, con el fallecimiento de McCarthy, el proyecto llegue a buen puerto?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.