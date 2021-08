Mariano Ozores: cinco décadas de comedia española en FlixOlé

Uno de los cineastas más prolíficos de nuestra historia, Mariano Ozores (Madrid, 5 de octubre 1926) continúa a sus 94 años siendo testigo vivo de la historia del cine español. Un completísimo ciclo rinde homenaje en FlixOlé a este director, galardonado, junto a sus hermanos, con el premio Goya de Honor de la Academia del Cine Español en 2015.

Hijo de actores teatrales (Mariano Ozores y Luisa Puchol) y miembro destacado de una familia vinculada al cine, es hermano de los popularísimos rostros de José Luis (malogrado en 1968) y Antonio Ozores, y tía de las actrices Emma y Adriana Ozores.

A diferencia de sus hermanos mayores, la interpretación no era lo suyo, así que, en su juventud, mientras colabora con escritos humorísticos en La codorniz, a Mariano Ozores empieza a picarle el gusanillo del cine trabajando en producciones a las órdenes de Benito Perojo y en especiales de TVE bajo la dirección de Alfonso Paso. En 1959 dirige su primer largometraje, Las dos y media… y veneno, comedia escrita por Alfonso Paso, y un género en el que se instala Mariano Ozores con mucha versatilidad y astucia para plasmar la comicidad de las situaciones y aprovechar el carisma de los actores con los que empieza a trabajar.

Sus etapas en el cine están muy vinculadas a los grades intérpretes a los que tuvo la oportunidad de dirigir. Director clave del Landismo, como ya hemos visto en el ciclo que le dedica FlixOlé a las películas de los 60 y 70 de Alfredo Landa, también unió su nombre a grandes de la interpretación que se convirtieron en géneros en sí mismos como Paco Martínez Soria, Lina Morgan, Gracita Morales, Fernando Esteso y Andrés Pajares, con los que logró películas que rompieron la taquilla y se convirtieron en fenómenos sociológicos hasta bien entrados los años 80.

Mariano Ozores representa lo que llegó a ser la industria del cine español, con casi 100 largometrajes dirigidos a lo largo de 5 décadas en los que llegó a dirigir varias películas en un mismo año.

'¡Cómo está el servicio!' Cinemanía

Tras debutar a finales de los 50, se confirma en los años 60 en la comedia, con algunas películas que se salen de la línea que después seguiría, como Alegre juventud (1963), retrato de costumbres con Emma Penella y Adolfo Marsillach, y La hora incógnita (1964), sobre las cuitas de varios personajes atrapados en una ciudad sobre la que se cierne un ataque nuclear. Son de esta década las colaboraciones con Gracita Morales, criada de lujo de nuestro cine, en Chica para todo y ¡Cómo está el servicio!, donde destaca José Luis López Vázquez, otro habitual de su cine (Operación secretaria, Operación cabaretera, 40 grados a la sombra).

Ya en los 70, participó en la eclosión del Landismo, con las mejores comedias capitaneadas por Alfredo Landa (Manolo La Nuit, Jenaro el de los 14, Dormir y ligar, todo es empezar), y en la cadencia hacia el destape en un cine acompasado con las circunstancias políticas de un país que entraba en la Transición con la muerte de Franco: Alcalde por elección, Tío, ¿de verdad vienen de París?, El apolítico.

'Los bingueros' Cinemanía

La entrada en los 80 y la consolidación en España de la democracia coinciden con el fenómeno Pajares-Esteso, que llevan las peripecias del españolito medio a la comedia popular, sin olvidar el componente erótico, que ha ganado presencia con la recuperación de las libertades, hasta que se llega a un cierto empacho en el que los desnudos (casi siempre femeninos) dejan de tener relevancia. Los bingueros, Agítese antes de usarla, Yo hice a Roque III, Los liantes, Padre no hay más que dos… Todos estos filmes de la pareja de moda son éxitos de público, a los que Ozores añade trabajos con Paco Martínez Soria (El calzonazos, Es peligroso casarse a los sesenta). Tras el rotundo taquillazo de Cristóbal Colón, de oficio descubridor en 1982, Ozores llega a dirigir hasta cuatro largometrajes por año en 1984 y 1985. Son los tiempos de ¡Que vienen los socialistas!, El pan debajo del brazo o ¡Qué tía, la CIA! El éxito de su hermano Antonio en el programa Un, dos, tres, responda otra vez, les llevó a producir filmes como ¡No, hija, no!, Ya no va más, y otros títulos muy ligados a la actualidad política con los que el cineasta entra en los años 90. Esto es un atraco (1991) y Pelotazo nacional (1993) son sus dos últimos largometrajes para el cine, mientras continúa ligado a la televisión donde seguirá rodando series hasta 1996.

Todos estos filmes destacados, y muchos más, hasta 56 películas dirigidas por uno de los cineastas más activos del cine español componen este ciclo que hace un recorrido por la obra de uno de los directores más populares y exitosos de nuestra historia y que podemos encontrar en FlixOlé.

