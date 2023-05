Por qué Maïwenn, directora de lo nuevo de Johnny Depp, agredió a un periodista antes de Cannes

Jeanne du Barry inauguró ayer el Festival de Cannes, y lo hizo inmersa en una polémica que apunta a extenderse en el tiempo. Por un lado está el hecho de venir protagonizada por Johnny Depp, en su primer papel para el cine luego del mediático juicio que mantuvo por difamación contra su exmujer Amber Heard. Thierry Frémaux, director del festival, ya ha insistido en que no le importa la imagen de Depp en EE.UU., que solo le interesa como actor, mientras ha sido la directora del film quien ha terminado siendo la figura más controvertida.

En Jeanne du Barry Depp encarna al rey francés Luis XV, mientras Maïwenn interpreta a su amante. Maïwenn es, además, coguionista y directora del largometraje, que ha podido presentar en Cannes tras una relación fructífera con el festival: en 2011 ganó el premio del Jurado por Polisse, y en 2015 Mi amor le otorgó la distinción de Mejor actriz a Emmanuel Bercot. De Maïwenn se sabe que tuvo una relación complicada con Depp en el set, pero lo más sonado fue cuando, semanas antes de que empezara el festival, le denunciaron por agredir a un periodista. Edwy Plenel, redactor jefe de la revista francesa Mediapart.

Según trascendió, Plenel se hallaba cenando en un restaurante cuando Maïwenn apareció, le tiró del pelo, le escupió y se marchó. Maïwenn no lo ha negado desde entonces: “Pero no es momento de hablar de ello. Hablaré cuando sea el momento adecuado. Estoy muy ansiosa por el lanzamiento de mi película”, ha dicho a los medios. Paralelamente a que Jeanne du Barry se viera en Cannes (y desencadenara una ovación para Depp), Variety se ha puesto en contacto con Plenel, y el periodista ha desvelado los motivos del ataque de Maïwenn.

Mediapart es la publicación clave para entender el MeToo (o las formas en las que ha intentado concretarse un MeToo) en Francia. Ha sido, por ejemplo, la que recogió las acusaciones por violación contra Gérard Depardieu, y también la que se hizo eco del testimonio de la actriz Adèle Haenel sobre cómo el director Christophe Ruggia había abusado de ella cuando tenía 12 años, rodando Los diablos. Haenel, para más señas, se terminó retirando del cine al considerar la industria “reaccionaria, racista y patriarcal”, y hace pocos días publicó una carta abierta acusando al festival de Cannes de proteger a violadores.

El pasado de Maïwenn

El caso es que Mediapart se cruzó en el camino de Maïwenn allá por 2018, al informar de las acusaciones contra el director Luc Besson por violar repetidamente a la actriz Sand Van Roy durante dos años, así como a otras múltiples mujeres. El caso de Besson se desestimó en 2021 tras una investigación, y antes Mediapart había recogido declaraciones de Maïwenn sobre el tiempo que estuvieron juntos: ella y Besson se habían casado en 1992 cuando ella tenía 16 años. Le había conocido con 12 y habían empezado a salir con 15.

Ocurrió alrededor del estreno de El profesional (León), uno de los grandes éxitos de Besson, donde un asesino a sueldo interpretado por Jean Reno mantenía una estrecha relación con una jovencísima Natalie Portman. Maïwenn había dicho, en los extras del DVD, que dicha relación estaba inspirada en el romance que mantenía con Besson. Ambos se divorciaron en 1997. “Publicamos lo que Maïwenn le dijo a la policía como parte de la investigación sobre Besson. Cuando habló con la policía, habló de aspectos complicados de su relación con Luc Besson, especialmente de la separación”, explica ahora Plenel.

“Pero una vez que publicamos nuestro artículo, nunca recibimos ningún tipo de protesta. Eso fue hace unos cinco años, lo que significa que durante todo este tiempo Maiwenn ha querido vengarse. Pero si es así, ¿por qué no envió un correo electrónico? Ni siquiera recibimos una llamada suya”, explica Plenel con desconcierto. La agresión ocurrió a finales de febrero, y el periodista resolvió denunciar a la directora el 7 de marzo. “No conozco a Maïwenn, nunca la he visto. Habría sido incapaz de reconocerla. La agresión me causó sobre todo estupor”.

Maïwenn

Pero Plenel cree saber a qué se debió en realidad. “Ella no me agredió individualmente a mí, sino a lo que represento, como fundador y director de una revista que en Francia ha estado a la vanguardia de todas las revelaciones del MeToo”. Maïwenn ha mostrado repetidas veces su rechazo al MeToo, que estalló en EE.UU. y se extendió a Francia. “Ella es abiertamente antiMeToo y quiso hacer un gesto que complaciera a los suyos; por eso presumió de ello en televisión. Hemos podido ver una especie de orgullo que se hacía eco de ese mundo”, prosigue Plenel sobre cuando Maïwenn confirmó tranquilamente que le había agredido.

Una batalla mediática

“Hay gente en la industria que ve nuestro trabajo en Mediapart como censura, como si les impidiéramos hacer cosas como oprimir, acosar y aprovecharse de sus posiciones. Sois las primeras periodistas que me llaman, lo que es interesante y dice mucho del estado de los medios de comunicación franceses”, le confía Plenel a quienes concertaron la entrevista para Variety, Elsa Keslassy y Elizabeth Wagmeister.

El periodista, por otra parte, no deja de ver que Cannes haya decidido proyectar Jeanne du Barry como una declaración de intenciones. “Cannes eligió un símbolo completamente loco para la noche de apertura: una película de Maïwenn sobre una cortesana que busca el poder. La mitología que desarrolla la película, unida al casting de Johnny Depp, sus comentarios antiMeToo y ahora esta agresión de la que parece estar orgullosa y que hace reír a la gente en televisión... eso nos dice algo”.

Revela, por último, que Frémaux ni siquiera se ha puesto en contacto con él tras la agresión. “No recibí un mensaje del señor Thierry Fremaux diciéndome ‘mira, es nuestra elección, pero ten por seguro que no nos estamos solidarizando con los actos de Maïwenn’. Podría haber hecho un pequeño comentario por cortesía”.

