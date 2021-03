'Liga de la Justicia de Zack Snyder': Todas las pruebas de que Lois está embarazada (y tal vez no viste)

Hace menos de una semana, HBO por fin lanzaba la ansiada Liga de la Justicia de Zack Snyder, ese montaje del director que los fans pidieron con empeño tras la nefasta acogida que tuvo la Liga de la Justicia terminada por Joss Whedon. En cuatro horas, Zack Snyder finalmente ha podido explayarse todo lo que quería y contar así su historia en esta superproducción.

Sin embargo, en esas cuatro horas no le ha dado tiempo para dejar claro si Lois Lane (Amy Adams) está o no embarazada. En el filme, nos muestra un test de embarazo, pero nunca llegamos a saber el resultado. En una entrevista para Esquire, Snyder ha confirmado que el personaje está esperando un hijo de Superman (Henry Cavill). "Definitivamente, está embazada", ha asegurado, sin dar más detalles al respecto.

Varios medios norteamericanos, entre ellos Screen Rant, han vuelto a analizar el filme para ver las pistas que guarda y que confirmarían el embarazo de Lois. La primera gran referencia al embarazo de la periodista es el propio test. Vemos a Lane en su apartamento, abriendo un cajón en el que está esta prueba, aún en su caja. La coge y se dirige al baño. Por la mañana, visita como cada día la estatua derribada de Superman.

El test de embarazo de la discordia

Se acerca al policía con el que se encuentra a diario y le da un café, quedándose ella con el otro. Cuando el agente le dice que ya pensaba que hoy no vendría, ella responde: "Una última vez". La publicación norteamericana afirma que puede estar refiriéndose también al café, del que no es saludable abusar durante el embarazo.

Más tarde, después de que Batman (Ben Affleck) y sus compañeros hayan revivido a Superman y este, desorientado, haya perdido los estribos en el llamado Heroes Park, aparece Lois, que consigue calmar a su pareja. Pero, ¿y si es el embarazo de Lois lo que frena a Clark?

Recordemos que, en plena batalla contra Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller) y Cyborg (Ray Fisher), Superman los escanea con su visión de rayos X. No sería de extrañar que hubiera hecho lo mismo con Lois nada más verla, descubriendo que espera un bebé (algo a lo que Snyder ha aludido en una entrevista para Cinema Blend). Podría haber reconocido simplemente a Lois, sí, pero, en ese caso, ¿por qué no hizo lo mismo con Batman o Wonder Woman? Su reacción hacia Lois es más instintiva, tal vez provocada por el feto que comparte sus genes kryptonianos.

Finalmente, llegamos a una de las escenas finales, en la que Bruce Wayne compra un banco solo para recuperar la granja de los Kent. En esta secuencia, vemos a Clark, Lois y Bruce echando una mano con la mudanza a Martha (Diane Lane). Lois transporta una cuna de bebé de mimbre mientras acompaña a Martha al interior de la casa. Además, Bruce se despide de Clark con un: "Felicidades, por cierto".

Planes futuros

Sin duda, el embarazo de Lois estaba relacionado con lo que Snyder tenía preparado para las secuelas de Liga de la Justicia. Tal y como ha contado el cineasta, la idea de los compases finales de Liga de la Justicia 3 era que, luego de la derrota de Darkseid, Lois y Clark iban a tener un hijo al que llamarían Bruce Kent, en honor a Bruce Wayne, que se habría sacrificado previamente para salvar a Lois.

Y aquí no acaba la cosa porque el hijo de la pareja terminaría convirtiéndose en el nuevo Batman: “No tiene poderes y va a acabar siendo el nuevo Batman. 20 años después, en el aniversario de la muerte de Batman, sus padres llevan a Bruce Kent a la Batcueva y le dicen: 'Tu tío Bruce estaría muy orgulloso si hicieras esto", contaba Snyder sobre sus planes.

De momento, y para consternación de los fans, Warner ha anunciado que el llamado SnyderVerse no tendrá continuación, a pesar del éxito de Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO. Así, en su colaboración con DC continuará con el calendario que ya tenía previsto. Este año, estrenará El Escuadrón Suicida de James Gunn, a la que en 2022 seguirán The Batman, The Flash y Aquaman 2. También tiene planeadas Black Adam, Shazam 2, una nueva película de Superman y Zatanna, que contará con Emerald Fennell (Una joven prometedora) como guionista.