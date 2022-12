Lee Isaac Chung ('Minari') dirigirá la secuela de 'Twister'

La carrera de los Oscar 2020-2021 no fue muy memorable a cuenta de la pandemia y los estrenos escasos, que obtuvieron poca afluencia de público. No obstante, una película tan modesta como Minari. Historia de mi familia fue bien recibida, a cuenta de la honestidad con la que el director y guionista Lee Isaac Chung indagaba en sus experiencias infantiles y de una interpretación tan memorable como la de Youn Yuh-jung. Youn ganó de hecho el Oscar a Mejor actriz de reparto, mientras Chung se convertía en un cineasta respetado por la industria que, casi de inmediato, empezó a coquetear con proyectos de mayor escala. Por ejemplo un remake del film Your Name, de Makoto Shinkai.

Bad Robot, productora de J.J. Abrams, estaba detrás de esta nueva Your Name y fichó a Chung, pero poco después el director se desentendió de la película. Ahora Chung planea otro film sin título con MGM y el sello Plan B de Brad Pitt, a lo que hay que añadir a la agenda… la secuela de Twister. Según recoge IndieWire, el firmante de Minari es el principal candidato para dirigir la llamada Twisters, encontrándose en conversaciones finales dentro de una lista bastante atribulada de posibles aspirantes. La idea es elegir director cuanto antes de forma que Twisters pueda empezar a rodarse durante la primavera que viene, en una producción que auspicia Universal Pictures, Warner Bros. y Amblin Entertainment, lo que implica que Steven Spielberg es su productor ejecutivo.

Puede sorprender el cambio de tercio, pero Chung tiene una curiosa conexión personal con la trama de Twister. Y es que de niño acostumbró a guarecerse en sótanos ante los tornados que sacuden Arkansas, algo de lo que pudimos ver retazos en Minari. Si finalmente Chung se sienta en la silla del director, será el responsable de dar continuidad a una película de 1996 que, dirigida por Jan De Bont y escrita por Michael Crichton, obtuvo un gran éxito en taquilla. Protagonizada por Helen Hunt, Bill Paxton y Philip Seymour Hoffman (siendo Hunt la única intérprete que queda viva, aunque aún no haya sido tanteada para volver en la secuela), Twister hizo gala de unos impactantes efectos especiales, que le hicieron ingresar con honores en el cine de catástrofes.

Twisters, a falta de confirmar director, ya tiene guion de Mark L. Smith (El renacido) a partir de una idea de Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

