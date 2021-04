Youn Yuh-jung gana el Oscar a Mejor actriz de reparto por ‘Minari’ (y está encantada de conocer a Brad Pitt)

Cuando ganó el BAFTA por su interpretación en Minari. Historia de mi familia, Youn Yuh-jung ya demostró que no tenía pelos en la lengua. Así, agradeció que los británicos le dieran dicho premio siendo como eran unos “snobs”, poniendo las expectativas muy altas de cara a lo que podría hacer si ganaba el Oscar. Y no ha decepcionado. Youn Yuh-jung no solo se ha convertido en la primera actriz coreana en ganar un Oscar, sino que además ha reaccionado como reaccionaría cualquiera si se encontrara con Brad Pitt en un escenario… solo que con mucho más estilo.

“Encantada de conocerle, señor Pitt”, ha dicho según el intérprete anunciaba que era la ganadora del Oscar a Mejor actriz de reparto por Minari. “¿Dónde estaba usted cuando estábamos rodando?”, ha añadido con picardía. Entre las risas de la audiencia de la Union Station, Youn le ha agradecido el premio a “toda la familia” de Minari, desde el director Lee Isaac Chung hasta sus compañeros de reparto (uno de los cuales, Alan S. Kim, ya motivó las primeras sonrisas durante la alfombra roja).

Brad Pitt en los Oscar 2021

La actriz ha obtenido el Oscar por encima de Maria Bakalova (Borat, película film secuela), Amanda Seyfried (Mank), Olivia Colman (El padre) y Glenn Close (Hillbilly, una elegía rural) que con esta derrota ha batido un triste récord: actriz con más nominaciones (8) sin haber resultado victoriosa en ninguna. Youn ha continuado su discurso ironizando sobre la costumbre de los estadounidenses de decir mal su nombre (“pero esta noche estáis todos perdonados”, apostilla) y también le ha agradecido el premio a sus hijos, por haber motivado “que saliera más de casa”.

“¿Lo he dicho todo bien?”, ha preguntado con el micrófono abierto según abandonaba el escenario en compañía de Pitt.