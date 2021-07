Lee Isaac Chung ('Minari') no dirigirá la adaptación de 'Your Name'

Hay películas que parecen destinadas a no hacerse por todos los problemas que tienen, y luego está la adaptación de Your Name. Este remake en acción real del clásico reciente del anime que es la obra de Makoto Shinkai ha sufrido otro revés en su producción: se ha quedado sin director.

El hombre pensado para dirigir Your Name, Lee Isaac Chung, se ha separado del proyecto y finalmente no realizará el filme. Según Deadline, Paramount y Bad Robot (la productora de J.J. Abrams que también participa en la película) han llegado a un acuerdo con el director de Minari y ya buscan un sustituto para ponerse con la película lo antes posible.

A la tercera...

Lee Isaac Chung parecía el director idóneo. La sensibilidad y cariño que mostraba con sus personajes en Minari parecían venir como un guante para una historia tan intensa y compleja como la Taki y Mitsuha, los protagonistas de Your Name. Sin embargo, Es el último pero no el único en dejar el proyecto. De hecho, Chung ya era el sustituto de Marc Webb (500 días juntos), el director originalmente pensado. Habrá que ver si a la tercera va la vencida y la persona elegida será la que finalmente pueda realizar el filme.

