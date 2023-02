Por qué Kate Winslet es la reina del eneagrama: análisis psicológico de sus personajes más emblemáticos

Comenzando con aquella jovencísima y siniestra Juliet Hulme, pasando por la icónica Clementine Kruczynski, hasta la crudeza de Mare Sheehan, hacemos un análisis de algunos de los personajes con mayor carga psicológica de la carrera de la actriz.

'Criaturas celestiales' (1994)

En Criaturas celestiales, película de Peter Jackson, Juliet Hulme representa eso a lo que hoy llamaríamos una "niña repelente", una adolescente extremadamente creativa y soñadora, además de muy inteligente e igualmente inadaptada, que muestra sin apuro cierto grado de superioridad ante las demás.

Hija de padres acomodados y, desde niña, también ausentes, Juliet manifiesta un sinfín de enfermedades durante su infancia, así como unas importantes carencias afectivas que la llevan a refugiarse en su pasión por la literatura y en la imaginación como vehículo para crear su mundo de fantasía y evadirse así de su propia realidad.

No lo hace sola, en el nuevo colegio al que acaba de llegar conoce a Pauline, con quien establecerá una relación peligrosamente estrecha. Juntas experimentan una especie de psicosis compartida que las lleva a cometer un crimen cuidadosamente planificado.

Este personaje complejísimo que interpreta Winslet con una sorprendente maestría- pese a su edad y experiencia de aquel momento-está basado en hechos reales y lleno de matices realmente oscuros. Así es el cóctel psicológicamente explosivo que define el primer trabajo en la pantalla de Kate Winslet como actriz principal.

Fotograma de 'Criaturas celestiales' Cinemanía

'¡Olvídate de mí!' (2004)

Si digo “mujer de pelo azul y sudadera naranja” seguro que enseguida os viene a la mente Clementine Kruczynski, este icónico personaje femenino interpretado por Kate Winslet en la película ¡Olvídate de mí! del director Michel Gondry, con guion de Charlie Kaufman.

Ella es la eterna insatisfecha. Una mujer salvaje, un alma libre que no sigue los mandatos impuestos de nadie que no sea ella misma, especialmente en el amor. Incapaz de conectar con la norma, es un personaje construido mucho más cerca del mundo de los impulsos, lo que le lleva a vivir una vida caótica y profundamente inestable.

Clementine es el reflejo de una búsqueda sedienta por encontrar lo que nos define- ese lugar seguro en el que ser-, y de lo confuso que puede llegar a resultar comunicar tus necesidades al otro, sobre todo cuando los intereses individuales reivindican a voces su espacio.

Es difícil no juzgar a un personaje como este pero Winslet lo encarna de una forma tan honesta y visceral que nos coloca delante de un espejo en el que podemos intuir el miedo a enfrentarnos a nuestros propios demonios, a los sentimientos y a esos procesos naturales, muchas veces dolorosos pero también necesarios, para cerrar etapas y evolucionar como seres sentipensantes. Todo esto, Clementine lo transita a lo lago de la película.

Fotograma de '¡Olvídate de mí!' Cinemanía

'La vida de David Gale' (2003)

En La vida de David Gale, película dirigida por Alan Parker, la actriz encarna a Bitsey Bloom, una periodista de investigación, mujer fuerte y combativa a la que se le asigna un caso relacionado con la violación y asesinato de otra mujer activista, colocando al personaje en una situación límite ya que la vida del protagonista pende de un hilo y ese hilo es su investigación.

En esta ocasión, Winslet construye un personaje, que a diferencia del de Clementine en ¡Olvídate de mí!, sí tiene una estructura fija, la de una mujer idealista de sólidos principios, los cuales defenderá a toda costa, con una fuerte consciencia sobre lo que es el bien y el mal, y con un profundo sentido de la ética y la justicia. Todo el peso de la línea argumental de la película se lo lleva ella, una vez más, cumpliendo expectativas y no dejando indiferente.

Fotograma de 'La vida de David Gale' Cinemanía

'The Holiday' (2006)

En esta icónica comedia romántica a la que siempre volvemos en Navidad, Iris Simpkins, el personaje interpretado por Kate Winslet, es editora para una columna de sociedad en el The Daily Telegraph londinense. Podría decirse que ser de Londres ya es una personalidad, pero si a eso, además, le sumamos el aura angelical, y esa ingenuidad y desgana que le ronda al personaje, este puede llegar a darnos un poco de rabia. Al menos hasta que descubrimos a la Iris inteligente, divertidísima y tremendamente atractiva que, en realidad, siempre estuvo ahí.

A lo largo de la película, Iris evoluciona hacia una independencia emocional y una seguridad en sí misma que nos da un rayito de luz y esperanza, en contraposición a toda esa tristeza e inseguridad de la que ha estado bebiendo intensamente durante tanto tiempo, siendo presa de una relación tóxica y profundamente tormentosa con su jefe del periódico. También, un tipo extenso- e intenso- de lagunas emocionales que no entraremos a analizar aquí, pero que también tiene miga.

Lo interesante- y con lo que nos quedamos- de este personaje es justo eso, la evolución personal que experimenta una vez se da la oportunidad de cerrar algunas puertas que ya empiezan a oler a moho, y de abrir otras tantas ventanas que apuntan hacia lo desconocido.

Una vez más Winslet se entrega con una honestidad y una sensibilidad sublime al personaje, haciendo que conectemos con la asfixiante sensación de sentirse atrapado, ya sea en un lugar o en una vida, y necesitar salir ahí fuera a buscar aire limpio para poder, sencillamente, respirar.

Fotograma de 'The Holiday' Cinemanía

'Mare of Easttown' (2021)

En esta miniserie y con cambio de formato incluido, Kate Winslet interpreta a la detective de un pequeño pueblo de Pennsylvania encargada de resolver un caso de asesinato que ha despertado viejos traumas en el pueblo. Las palabras claves que se podrían utilizar a la hora de hablar del desarrollo de este personaje son misterio, tragedia, duelo y redención.

Mare Sheehan es un personaje realmente complicado de analizar, le envuelve una capa demasiado gruesa de dolor que vagamente deja entrever su esencia como persona. Podemos intuir que como detective es valiente, entregada y comprometida, pero, ¿Cómo sería Mare Sheehan si no hubiese pasado por todo ese calvario que vemos en la trama?, ¿Cómo sería ella como mujer?, y ¿Cómo hija?. Me pregunto también cómo actuaría Mare como madre si el trauma no la forzara a estar ausente y disociada la mayor parte del tiempo.

Lo que resalta de la construcción de este personaje es la referencia directa a una madre coraje empapada de resiliencia que no puede dejar atrás los demonios que no la dejan dormir. Una interpretación verdaderamente descarnada y auténtica por parte de Winslet de lo que supone ocupar un espacio de autoridad en un entorno rural limitante, además siendo una mujer, donde todos esperan algo de ti, que cumplas con aquello a lo que nunca quisiste pertenecer.

Fotograma de 'Mare of Easttown' Cinemanía

