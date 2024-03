'Joker 2' será un musical de versiones, con hasta 15 reinterpretaciones de canciones "muy famosas"

Joker tardó en confirmar secuela. La imagen que Todd Phillips había diseñado para ella era la de una película de autor, con referencias selectas al Nuevo Hollywood y franco desinterés por ajustarse a las dinámicas del cine de superhéroes. Y la estratagema funcionó.

Joker ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, y sus más de 1.000 millones de dólares de recaudación fueron coronados con un gran recorrido en la carrera de premios, concretado en 11 nominaciones al Oscar. Joaquin Phoenix se llevó el de Mejor actor, y parecía ser igualmente renuente a la idea de una secuela. Pero Warner Bros. tomó cartas en el asunto.

Así que ahora mismo Joker: Folie à deux es el estreno más esperado de 2024, en un año donde por otra parte Warner se las va a apañar para cobijar los grandes eventos: ya ha triunfado con Dune: Parte Dos, y antes de que Joker: Folie à deux se estrene el 4 de octubre llegará a las salas Furiosa: de la saga Mad Max.

Pero de cara a Folie à deux hay un misterio considerable, y es que sus responsables han insistido en que no será una secuela al uso. De hecho han hablado de un musical ambientado tras los muros de Arkham Asylum, donde Arthur Fleck (Phoenix) terminó tras los eventos de Joker, y donde vivirá un romance con Harley Quinn (Lady Gaga volviendo al cine tras Ha nacido una estrella y La casa Gucci).

Pero no teníamos más detalles. ¿Iba a ser auténticamente un musical, o solo es que las canciones tendrían un papel prominente? Variety acaba de revelarlo en exclusiva partiendo de fuentes cercanas a la producción, y resulta que Joker: Folie à deux va a ser lo que se conoce como “musical jukebox”. Esto es, un musical integrado por canciones no originales (a esta categoría podrían pertenecer grandes éxitos de los últimos años como Mamma Mia! o Moulin Rouge!), que no está claro quién interpretaría. El setlist lo formarían 15 reinterpretaciones de “canciones muy conocidas”, aunque solo se ha desvelado un posible título.

Esta es That’s Entertainment. No confundir con la canción de The Jam (Joker 2 no iba a ser tan punk), porque hablamos de una pieza perteneciente al musical de los años 50 Melodías de Broadway 1955, y que Judy Garland llegó a interpretar.

La elección de That’s Entertainment apunta a que Joker 2 tendría cierto interés en el jazz (puestos a seguir homenajeando a Martin Scorsese tras la sombra de Taxi Driver y El rey de la comedia en Joker, ¿ahora toca New York, New York?), y que sería un musical muy excéntrico.

Se ha confirmado, por otra parte, que habrá “una a dos” canciones compuestas expresamente para la película, y que repite Hildur Guðnadóttir. Compositora que, de hecho, ganó el Oscar por la primera Joker, y aquí volverá a infundir “su distintiva e inquietante música”. Esperamos conocer pronto nuevos detalles de este extraño soundtrack.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.