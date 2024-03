Warner retrasa 'The Batman 2' un año entero: el regreso del Caballero Oscuro ya no tendrá lugar en 2025

The Batman fue un enorme éxito en 2022. Aparte de las críticas exultantes que bendijeron el acercamiento de Matt Reeves al Caballero Oscuro, estaba el logro de recaudar 772 millones de dólares… que podían haber sido más de no haber saltado a HBO Max siguiendo el modelo de exhibición de Warner Bros. Discovery.

La actual directiva ha revisado sus prioridades con respecto al streaming desde entonces, y aunque el destino para series derivadas como El Pingüino o un próximo spin-off centrado en Arkham Asylum sigue siendo HBO Max (o Max a secas, según el territorio), el cine es donde Batman ha de dar lo mejor de sí.

Este Batman fue interpretado por Robert Pattinson desafiando cualquier escepticismo inicial, y The Batman dejó tan buen sabor de boca como para que Reeves fuera movido a firmar un acuerdo de exclusividad con Warner que implicara un trabajo de varios años en la franquicia.

Una que, por cierto, no pertenece a la línea principal del Universo de DC: no lo hacía con respecto a la continuidad de Zack Snyder, y tampoco nutrirá la nueva saga que quiere impulsar James Gunn como nuevo presidente de DC Studios (empezando por su Superman). En cualquier caso hay un gran hype con respecto a la secuela que Reeves empezó a tramar al poco de acabar The Batman, y que Warner programó originalmente para 2025.

Para el 3 de octubre del año que viene, concretamente. El problema, según Deadline, es que la huelga de actores y guionistas que sacudió Hollywood el año pasado han afectado la producción de The Batman 2: todo se ha retrasado, y sin haber empezado a rodar siquiera Warner ha optado por aplazar severamente la fecha de estreno.

Así que The Batman 2 se estrenará finalmente el 2 de octubre de 2026, cuando ya hayan pasado cuatro años de la Batman anterior. Entretanto Gunn y su socio Peter Safran seguirán con la complicada operación de poner orden en el Universo DC, intentando desarrollar su propio Batman a través del film The Brave and the Bold, que en teoría dirigiría Andy Muschietti.

Y, aparte de The Batman y sus derivados, habrá pronto una nueva entrada en otra continuidad aparte de la principal. Hablamos de la secuela de la aclamada Joker, titulada Joker: Folie à deux. Todd Phillips vuelve a dirigir con Lady Gaga uniéndose a Joaquin Phoenix como Harley Quinn, en lo que promete ser uno de los grandes estrenos de 2024. Joker: Folie à deux, así las cosas, se estrena este 4 de octubre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.