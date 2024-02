El motivo por el que Christopher Nolan no escogió a Robert Downey Jr. para el papel que quería en 'Batman Begins'

Cillian Murphy y Robert Downey Jr. hicieron un trabajo muy remarcable en Oppenheimer y contribuyeron al éxito de la película de Christopher Nolan, que actualmente está arrasando en la temporada de premios y puede triunfar en los Oscar. De hecho, las actuaciones de ambos podrían ser premiadas con la estatuilla a mejor actor principal y mejor actor de reparto, respectivamente.

Los dos estuvieron a las órdenes del cineasta y dejaron resultados muy satisfactorios. Pero si bien han tenido la oportunidad de trabajar juntos en el largometraje sobre el padre de la bomba atómica, hace dos décadas estuvieron enfrentados —no en sentido literal— por el mismo papel en una obra del mismo director.

Antes de que Robert Downey Jr. interpretara a Iron Man por primera vez, estuvo interesado en aparecer en otro título del cine de superhéroes. Hablamos de Batman Begins, cinta que se estrenó en 2005 y que fue el pistoletazo de salida de la trilogía de Christopher Nolan sobre el Caballero Oscuro. Según indica Entertainment Weekly, quiso interpretar al Espantapájaros, pero no le fue nada bien.

Después de una ronda de preguntas y respuestas tras el visionado de Oppenheimer en el Aero Theater de Los Ángeles, la estrella de Sherlock Holmes reconoció su interés por conseguir el papel del supervillano. Explicó que tuvo una reunión con Nolan, pero enseguida notó que no conseguiría mucho: "Fue educado, pero ya sabes, puedes ver cuando alguien tiene la expresión de que no te va a dar lo que quieres".

El director de Tenet y Memento no negó esta versión cuando ambos fueron entrevistados para The New York Times días después de las declaraciones del actor: "Sabía al 100% que no eras el hombre elegido para interpretar al Espantapájaros. En mi cabeza, ya estaba todo decidido, pero siempre quise conocerte... Era un gran admirador tuyo y por eso quise tener la reunión. Pero admito que también estaba un poco asustado de ti, ya sabes. Escuché muchas historias sobre lo loco que estabas. Fue unos pocos años después de todo lo que salió sobre ti".

Esta última frase se refiere a los problemas legales que Robert Downey Jr. afrontó en la década de los 90. Su adicción a las drogas le causó muchos dolores de cabeza y le llevó a ingresar en prisión en varias ocasiones. La vez que más tiempo estuvo encarcelado fue en 1999, cuando pasó 15 meses privado de su libertad en una cárcel de California por negarse a acudir a un control rutinario por consumo de sustancias.

El actor supo reponerse del bache personal y profesional, logrando relanzar su carrera con sus papeles en Iron Man y Sherlock Holmes. Pero no tuvo tanta suerte con Batman Begins porque Christopher Nolan ya tenía otros planes en su cabeza. Había visto 28 días después y quedó maravillado con la actuación de Cillian Murphy hasta el punto de pensar en él como su Batman. Sin embargo, decidió colocar a Christian Bale como el superhéroe de Gotham y le dio al irlandés la oportunidad de meterse en la piel del Espantapájaros, más conocido como Jonathan Crane, un psiquiatra que usaba sustancias tóxicas para manipular a la gente de la ciudad.

Casi veinte años después, los dos han trabajado juntos a las órdenes de Christopher Nolan. Cillian Murphy como Robert J. Oppenheimer, la persona detrás de la invención de la bomba atómica, y Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, quien colocó a Oppenheimer en la ardua tarea de vencer a los científicos alemanes y posteriormente se convirtió en uno de sus principales adversarios.

