Cillian Murphy se une a '28 años después': el filme de Danny Boyle y Alex Garland recupera al actor de 'Oppenheimer'

La trilogía 28 días después está cerca de ser una realidad. Las nuevas informaciones que nos llegan desde EE UU, en esta ocasión desde The Hollywood Reporter, apuntan a que 28 años después (título provisional) contará con Sony como compañías detrás y ha fichado a Cillian Murphy, el actor nominado al Oscar 2024 a mejor actor principal por Oppenheimer.

Se trata de un dato especialmente emocionante para los amantes del cine de terror y ciencia ficción, quienes recuerdan a Murphy en el papel de Jim en la primera entrega de esta franquicia. A la espera de saber si también podría ser uno de sus protagonistas, el irlandés se sumará al filme como productor ejecutivo.

A pesar de los dos finales alternativos en el que fallecía trágicamente, el desenlace oficial de 28 días después dejaba en el aire el futuro de Jim, por lo que no sería nada descabellado pensar en su retorno. Jim era herido por un disparo, pero era salvado in extremis por Selena y Hannah. Así, los últimos momentos del metraje mostraban a los tres desplegando una tela enorme que decía 'Hola' para los aviones de rescate.

La posibilidad de que esta película genere una nueva trilogía provocaba que los estudios se interesan pronto en el proyecto y lo compararan con la vuelta de George Miller al universo Mad Max con Furia en la carretera (2015) y el estreno este mismo año de Furiosa: De la saga Mad Max.

El tándem Danny Boyle y Alex Garland

La información previa señalaba que cada una de estas películas podría haber contado con 75 millones de dólares de presupuesto, aunque THR ahora lo reduce hasta los 60 millones. Danny Boyle volverá a sentarse en la silla del director como ya hiciera en la primera entrega y no así en la segunda dirigida por el director español Juan Carlos Fresnadillo.

Boyle volverá a trabajar de la mano de Alex Garland, quien ya fuera guionista de la primera entrega y productor de la segunda para posteriormente dar el salto a su exitosa carrera como realizador de películas tan aclamadas como Ex-Machina, Aniquilación o Men. El hombre en el que están puestas todas las esperanzas detrás del misterioso libreto.

Ambos volverán a producir el filme junto a Murphy, contando también con Andrew Macdonald, el productor original, y Peter Rice, exdirector de Fox Searchlight Pictures, la división del antiguo estudio Twentieth Century Fox que originalmente respaldó la película británica y su secuela.

'28 días después y '28 semanas después': una franquicia millonaria

En 2002, Danny Boyle estrenaba la película de ciencia ficción sobre infectados 28 días después, que se transformó en un verdadero éxito de taquilla. Partiendo de 8 millones de presupuesto, la película alcanzó la friolera cifra de 84 millones de recaudación.

Esto permitía el lanzamiento de una segunda entrega en 2007, 28 semanas después, que no consiguió el mismo rédito de la primera, pero logró el título de clásico del cine de terror con los años. Una revitalización de un género que parecía agotado e influyó enormemente en franquicias posteriores como The Walking Dead o The Last of Us.

