Caca de perro y lágrimas en Brooklyn: así recibió Emily Blunt la noticia de su nominación a Oscar

Alfombras rojas, vestidazos, estrellas por doquier, los ojos del mundo puestos sobre ti... En teoría, recibir una nominación a los premios Oscar debería llegar a tu vida como una erupción de glamour. Pero Emily Blunt sabe muy bien que, con o sin estatuillas, la vida sigue.

Gracias a su trabajo en Oppenheimer, la actriz inglesa ha recibido su primera nominación a los Premios de la Academia. Esta noticia, que podría marcar un antes y un después en su carrera, le llegó en un contexto que será muy familiar a todos los que tengan una mascota, según ha explicado en una entrevista para 92NY (vía Hollywood Reporter).

¿Dónde estaba Emily Blunt?

"La anticipación da bastante miedo, y creo que una intenta no escuchar los rumores porque a veces no tienen fundamento. Así que, cuando ocurre, y ocurrió de una forma apabullante para todos los que trabajamos en la película, es mágico", explica Blunt antes de pasar a los hechos: "Me eché a llorar un ratito en mitad de Brooklyn después de recoger las cacas de mi perra".

"Recogí las cacas y después me enteré de que estaba nominada, así que fue perfecto", prosigue. Y después indica que no lloró a solas: su marido John Krasinski, pareja artística además de vital, también echó unas lágrimas en aquellas circunstancias: "Él también lloró un buen rato después de ayudarme con las cacas. Creo que fue a tirarlas a la basura, y después nos echamos a llorar los dos".

De esta manera, su interpretación de Kitty Oppenheimer en la película de Christopher Nolan le deja a Emily Blunt varios recuerdos imborrables. A la única testigo de ese momento trascendental, eso sí, no creemos que el asunto le haya afectado tanto: para ella, fue solo otro paseo más (y un pequeño susto al preguntarse qué mosca les había picado a sus humanos).

