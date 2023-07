Jenna Ortega, Anne Hathaway, Matthew McConaughey: estos son los rodajes que siguen en marcha durante la huelga de actores

Desde hace pocos días Hollywood está casi completamente paralizado, luego de que las demandas del Sindicato de Guionistas (WGA) se unieran a las del que congrega a los intérpretes (SAG-AFTRA) y se hayan rebelado contra la AMPTP que agrupa a los grandes productores de la industria. Que guionistas e intérpretes se alíen en una huelga común es algo que no pasa desde 1960 (cuando el SAG estaba liderado por Ronald Reagan; hoy es Fran Drescher su cabecilla), y el terremoto está siendo histórico.

Numerosas películas y series que se las habían apañado para seguir en desarrollo tras el levantamiento de los guionistas han tenido que darse por vencidas y parar de rodar (a no ser que tengan suficientes intérpretes no estadounidenses, como La casa del dragón), y entretanto se ha perfilado una esperanza: SAG-AFTRA puede dar exenciones a ciertas películas. Siempre que sean independientes, “independientes de verdad” según el negociador Duncan Cabtree-Ireland.

El sindicato puede conceder permiso para que esas producciones sigan adelante mientras no tengan “ninguna huella de la AMPTP”. Según IndieWire más de un centenar de películas han solicitado la exención de SAG-AFTRA, que concede prioridad a aquellas que ya estén terminando de rodarse y a las que estén a punto teniendo ya reparto confirmado. Justo ayer sabíamos que una serie (algo sorprendente puesto que la mayoría de estas producciones están en manos de streamers y grandes cadenas) lograba la codiciada exención.

Se trataba de The Chosen, la serie sobre Jesucristo que auspicia Angel Studios, productora tras el inquietante fenómeno Sound of Freedom. Paralelamente se sabía que compartía destino con Bride Hard, una comedia de Rebel Wilson, y poco después SAG-AFTRA ha publicado una lista con el primero lote de películas indie que han firmado un acuerdo con el gremio. Son unas 39 que podrán seguir rodando, o empezar a hacerlo mientras transcurra la huelga si los intérpretes están de acuerdo.

La continuidad de estas películas va más allá de lo que hagan los guionistas: el WGA no participa de esta exención, no ha propuesto ningún acuerdo del estilo. Con lo que la cosa sigue difícil, pero igualmente las películas escogidas tienen motivos para alegrarse (pudiendo volver al trabajo ya mismo aunque el acuerdo provisional no se haya ultimado). En la lista sorprende la doble presencia de A24: esta productora no pertenece a la AMPTP, por famosa que se haya hecho en los últimos años.

Las películas salvadas

Las películas son Mother Mary y Death of an Unicorn. Mother Mary es lo nuevo de David Lowery (que ha trabajado con A24 antes, en El caballero verde o A Ghost Story). Se le ha descrito como un musical épico sobre una estrella del rock ficticia, que encarna Anne Hathaway seguida de cerca de Michaela Coel. Death of an Unicorn está protagonizada por la hoy tan en boga Jenna Ortega (Miércoles) y Paul Rudd.

Entre las películas restantes destaca The Rivals of Amziah King, un thriller policíaco con Matthew McConaughey, así como Flight Risk: la nueva película dirigida por Mel Gibson que tiene a Mark Wahlberg como protagonista. También tenemos Dust Bunny, protagonizada por Mads Mikkelsen y Sigourney Weaver, y Anniversary con Diane Lane. Por último está la presencia de The Yellow Tie, biopic dedicado al director de orquesta rumano Sergiu Celibidache que protagoniza John Malkovich.

En los próximos días se sabrán nuevos títulos. “El orden de huelga se extiende a producciones realizadas bajo los acuerdos básicos de televisión, además de contratos relacionados como el acuerdo cinematográfico de bajo presupuesto, el acuerdo de proyecto de presupuesto moderado, el acuerdo de proyecto de ultra-bajo presupuesto y los acuerdos especiales de Nuevos Medios”, se lee en un comunicado de SAG-AFTRA. “Los productores que de otro modo entran en el ámbito de la orden de huelga pueden solicitar un acuerdo provisional”.

“Una vez que dichas solicitudes son examinadas, si son aprobadas por SAG-AFTRA, el sindicato ofrece un acuerdo provisional, y el productor lo acepta devolviendo una copia firmada. Una vez completado ese proceso, los artistas pueden prestar servicios en esa producción específica sin incumplir el orden de huelga”, concluye.

SAG-AFTRA exige que los productores “salvados” se comprometan a un aumento del 11% del salario mínimo negociado por el anterior acuerdo, y que acaten los nuevos términos que se definan una vez termine la huelga. Si se comprometen a todo, el sindicato no interferirá.

