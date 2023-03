Anne Hathaway y Michaela Coel se unen al musical épico de David Lowery

Antes de El caballero verde, David Lowery se planteó dejar el cine. Sin embargo, al poco de concluir su drama artúrico con Dev Patel se vio envuelto en multitud de proyectos. El primero, Peter Pan y Wendy, se estrena en Disney+ este 28 de abril, mientras el aclamado realizador actualiza su vínculo con la productora A24. Sello que, por cierto, acaba de triunfar en los Oscar gracias a Todo a la vez en todas partes.

En principio Lowery había vuelto a trabajar con la productora de cara a una “secuela espiritual” de El caballero verde de la que aún no se sabe mucho, más allá del título provisional The Oak Thorn & The Old Rose of Love. Puede que esté algo más avanzado el nuevo proyecto del que se acaba de hacer eco IndieWire, titulado Mother Mary. Un largometraje descrito como “melodrama musical épico” que ya tiene protagonistas.

Por un lado tenemos a Anne Hathaway, ganadora del Oscar por Los miserables y asociada recientemente al nuevo proyecto de David Robert Mitchell (It follows) con Warner Bros. La actriz (que también prepara una largamente aplazada película de Barrio Sésamo) encarnaría en Mother Mary a una estrella de rock ficticia, con una peculiar relación con una diseñadora de moda. Esta estará interpretada por Michaela Coel.

Además de haber aparecido en Black Panther: Wakanda Forever Coel es, claro, la creadora y protagonista de Podría destruirte, habiendo sido la primera mujer negra en ganar un Emmy a Mejor guion de serie limitada. Por ahora son los dos únicos intérpretes que se conocen de Mother Mary, aunque hay que añadir que las canciones originales correrán a cuenta de Jack Antonoff (líder de Fun y uno de los productores más solicitados de la actualidad) y Charli XCX, colaboradora de Selena Gomez o Iggy Azalea.

La banda sonora está compuesta por Daniel Hart (quien ya trabajara con Lowery en El caballero verde), confirmando lo importante que será la música en Mother Mary. La película se rodará en Alemania y A24 todavía no ha fijado fecha de estreno.

